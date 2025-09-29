Grande Fratello concorrenti, foto e bio dei nuovi gieffini: chi sono e cosa fanno
Un cast di volti comuni ma con storie straordinarie, tra sport, rinascite e sfide personali. Il Grande Fratello 2025 promette emozioni, sorprese e colpi di scena.
-
1/6
Matteo Azzali
Matteo Azzali, 47 anni, è un ex pugile di Parma oggi diventato Maestro di boxe. La sua carriera sportiva si è interrotta a causa di un grave incidente, ma lui non ha mai lasciato il ring, trasformando la passione in insegnamento e fondando una palestra che è diventata punto di riferimento per tanti ragazzi. Alto quasi due metri, è noto come “gigante buono” e colpisce per la capacità di recitare a memoria la Divina Commedia. Il pubblico televisivo lo aveva già visto nel 2016 come ospite all’Isola dei Famosi, accanto al suo amico Giacobbe Fragomeni. Matteo si presenta al Grande Fratello come uomo riservato, ironico e tenace, single e pronto a una nuova sfida, con una comunità social che lo segue anche su TikTok.
-
2/6
Anita Mazzotta
Anita Mazzotta, originaria di Treviso e residente a Milano, lavora come piercer professionista e vanta una grande passione per tatuaggi e piercing. Ha più di 55mila follower su Instagram e oltre 300mila su TikTok, dove condivide soprattutto contenuti legati alla sua attività. Molto apprezzata anche da volti noti del mondo dello spettacolo, nei video di presentazione è stata descritta da Simona Ventura come una ragazza che “Dietro una corazza, nasconde una grande dolcezza”. Indipendente e determinata, Anita porta nella Casa la sua creatività e la voglia di raccontarsi senza filtri.
-
3/6
Francesca Carrara
Francesca Carrara ha 43 anni, viene da Roma ed è mamma di due figli ormai grandi: la più giovane ha 17 anni, mentre il maggiore è Simone De Bianchi, attore già visto nei film Come un gatto in tangenziale e Accattaroma. “Ciao sono Francesca, ho 43 anni, ho 2 figli e sono divorziata da 5 anni. Il Grande Fratello ha avuto tantissime gatte, dalla gatta morta all’altra Gatta, adesso avrete la gatta da pelare” dice senza mezzi termini nel suo video di presentazione. Divorziata da cinque anni dopo aver scoperto un tradimento, Francesca oggi è una donna indipendente che si dedica al lavoro di tappezziera e restauratrice, senza rinunciare al trekking e all’alpinismo. Si descrive come una mamma che fa tutto da sola, ma anche una persona allegra e pronta a “fare casino” dentro la Casa.
-
4/6
Giulio Carotenuto
Giulio Carotenuto ha 29 anni ed è un odontoiatra originario di Torre Annunziata. Nel video di presentazione si presenta così: “Sono Giulio e nella vita regalo sorrisi. Sono un dentista. Nella Casa vorrei portare il mio lato napoletano, il lato simpatico che anche nelle difficoltà sa sempre trovare la situazione. L’amore? Dall’ultima volta che sono stato innamorato sono passati 10 anni. Può essere che nella Casa troverò la mia metà”. Simpatico, molto autoironico e amante della musica e della cucina, Giulio ha anche un passato legato al volontariato in Africa, dove cinque anni fa aiutò una ragazza malata a Zanzibar. Single da tempo, spera che il Grande Fratello possa regalargli anche l’occasione di un incontro sentimentale.
-
5/6
Omer Elomari
Omer Elomari ha 26 anni ed è nato a Damasco, in Siria. La sua storia personale è segnata dalla guerra: la sua casa è stata distrutta e lui è stato costretto a lasciare il Paese. Da circa un anno e mezzo vive in Italia, dove ha deciso di costruirsi un futuro da sportivo e imprenditore. “La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi: è dovuto scappare dal suo Paese, ma non ha mai smesso di lottare” viene comunicato nel suo video di presentazione. Il suo profilo Instagram conta oltre 54mila follower e mostra un ragazzo molto attento alla cura di sé e alla sua crescita personale. Non risulta legato sentimentalmente.
-
6/6
Il mistero di Jonas Pepe
Mistero circa l'ultimo concorrente inizialmente confermato. Sul sito ufficiale sarebbe stato eliminato il video di presentazione del ragazzo, dopo essere stato già ufficializzato: parliamo del modello Jonas Pepe. Ora non si fa più alcun riferimento al concorrente in nessuna pagina ufficiali del programma
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, Simona Ventura annuncia: "Il pugile Matteo primo concorrente" Chi è (e perché è speciale)
Cast Grande Fratello 2025, Simona Ventura annuncia in Tv il primo concorrente: “Un g...
Grande Fratello (poco) NIP, anticipazioni: nuovi concorrenti, grandi ritorni e prima bufera sul cast. Cosa vedremo stasera
Oggi lunedì 29 settembre 2025 inizia la nuova edizione dello storico reality show di...
Grande Fratello compie 25 anni, il ricordo di alcuni ex concorrenti
Grande Fratello pronto a tornare alle origini con Simona Ventura, intanto oggi compi...
Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche)
Dopo l’annuncio di Matteo Azzali nella casa più spiata d’Italia arrivano il modello ...
Grande Fratello, cast ‘ridotto’ e prima bufera: “Concorrenti squalificati prima del via”. Il retroscena: chi sono
Stando alle ultime indiscrezioni a varcare l’iconica porta rossa del reality show di...
Balene, anticipazioni seconda puntata: Evelina e Milla faccia a faccia con l’ex marito di Adriana
La seconda puntata di Balene – Amiche per sempre, in onda domenica 28 settembre su R...
Simona Ventura, ufficiale: Grande Fratello stravolto con tre concorrenti storici. Cosa cambia
Stando alle ultime indiscrezioni online, il format della nuova edizione potrebbe pre...
Grande Fratello, Jonas Pepe è sparito: scoppia il giallo sul nuovo concorrente
A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del reality, un retroscena fa sorger...