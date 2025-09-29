Mediaset Infinity 1 /6 Matteo Azzali Matteo Azzali, 47 anni, è un ex pugile di Parma oggi diventato Maestro di boxe. La sua carriera sportiva si è interrotta a causa di un grave incidente, ma lui non ha mai lasciato il ring, trasformando la passione in insegnamento e fondando una palestra che è diventata punto di riferimento per tanti ragazzi. Alto quasi due metri, è noto come “gigante buono” e colpisce per la capacità di recitare a memoria la Divina Commedia. Il pubblico televisivo lo aveva già visto nel 2016 come ospite all’Isola dei Famosi, accanto al suo amico Giacobbe Fragomeni. Matteo si presenta al Grande Fratello come uomo riservato, ironico e tenace, single e pronto a una nuova sfida, con una comunità social che lo segue anche su TikTok.

Mediaset Infinity 2 /6 Anita Mazzotta Anita Mazzotta, originaria di Treviso e residente a Milano, lavora come piercer professionista e vanta una grande passione per tatuaggi e piercing. Ha più di 55mila follower su Instagram e oltre 300mila su TikTok, dove condivide soprattutto contenuti legati alla sua attività. Molto apprezzata anche da volti noti del mondo dello spettacolo, nei video di presentazione è stata descritta da Simona Ventura come una ragazza che “Dietro una corazza, nasconde una grande dolcezza”. Indipendente e determinata, Anita porta nella Casa la sua creatività e la voglia di raccontarsi senza filtri.

Mediaset Infinity 3 /6 Francesca Carrara Francesca Carrara ha 43 anni, viene da Roma ed è mamma di due figli ormai grandi: la più giovane ha 17 anni, mentre il maggiore è Simone De Bianchi, attore già visto nei film Come un gatto in tangenziale e Accattaroma. “Ciao sono Francesca, ho 43 anni, ho 2 figli e sono divorziata da 5 anni. Il Grande Fratello ha avuto tantissime gatte, dalla gatta morta all’altra Gatta, adesso avrete la gatta da pelare” dice senza mezzi termini nel suo video di presentazione. Divorziata da cinque anni dopo aver scoperto un tradimento, Francesca oggi è una donna indipendente che si dedica al lavoro di tappezziera e restauratrice, senza rinunciare al trekking e all’alpinismo. Si descrive come una mamma che fa tutto da sola, ma anche una persona allegra e pronta a “fare casino” dentro la Casa.

Mediaset Infinity 4 /6 Giulio Carotenuto Giulio Carotenuto ha 29 anni ed è un odontoiatra originario di Torre Annunziata. Nel video di presentazione si presenta così: “Sono Giulio e nella vita regalo sorrisi. Sono un dentista. Nella Casa vorrei portare il mio lato napoletano, il lato simpatico che anche nelle difficoltà sa sempre trovare la situazione. L’amore? Dall’ultima volta che sono stato innamorato sono passati 10 anni. Può essere che nella Casa troverò la mia metà”. Simpatico, molto autoironico e amante della musica e della cucina, Giulio ha anche un passato legato al volontariato in Africa, dove cinque anni fa aiutò una ragazza malata a Zanzibar. Single da tempo, spera che il Grande Fratello possa regalargli anche l’occasione di un incontro sentimentale.

Mediaset Infinity 5 /6 Omer Elomari Omer Elomari ha 26 anni ed è nato a Damasco, in Siria. La sua storia personale è segnata dalla guerra: la sua casa è stata distrutta e lui è stato costretto a lasciare il Paese. Da circa un anno e mezzo vive in Italia, dove ha deciso di costruirsi un futuro da sportivo e imprenditore. “La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi: è dovuto scappare dal suo Paese, ma non ha mai smesso di lottare” viene comunicato nel suo video di presentazione. Il suo profilo Instagram conta oltre 54mila follower e mostra un ragazzo molto attento alla cura di sé e alla sua crescita personale. Non risulta legato sentimentalmente.