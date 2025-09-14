Grande Fratello compie 25 anni, il ricordo di alcuni ex concorrenti Grande Fratello pronto a tornare alle origini con Simona Ventura, intanto oggi compie 25 anni e gli ex gieffini festeggiano.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Era il 14 settembre del 2000 quando il pubblico italiano scopriva per la prima volta il Grande Fratello. Da quel giorno la televisione non sarebbe stata più la stessa: il reality di Canale 5, con la sua "porta rossa" e la vita quotidiana sotto i riflettori, inaugurò un genere che avrebbe poi dominato il piccolo schermo per decenni. Un genere che è si è trasformato con le edizioni Vip di Alfonso Signorini, salvo poi quest’anno tornare con una formula vicina all’originale dei concorrenti Nip e la conduzione di Simona Ventura.

Oggi, a distanza di 25 anni esatti, l’anniversario non passa inosservato. Mentre cresce l’attesa per la nuova edizione, al via lunedì 29 settembre sempre su Canale 5, i social si riempiono di ricordi e messaggi da parte dei protagonisti della storica prima stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande Fratello compie 25 anni, il ricordo degli ex

Cristina Plevani, la prima vincitrice, ha scelto Instagram per rivolgere un pensiero affettuoso al programma e ai compagni di avventura: "Buon compleanno Grande Fratello. Buon compleanno a noi ragazzi che abbiamo avuto la fortuna di varcare per primi la porta rossa. Venticinque anni". Secondo alcune indiscrezioni, Plevani potrebbe tornare in studio quest’anno come opinionista, accanto a Floriana Secondi e Serena Garitta. Proprio loro tre dovrebbero commentare i gieffini di quest’anno, anche se non è ancora chiaro il formato della partecipazione.

Un anniversario che ha emozionato anche un altro gieffino rimasto nel cuore del publico, Lorenzo Battistello. L’ex concorrente ha definito quella data "un punto di svolta" non solo per la sua vita, ma anche per la storia della televisione italiana: "Varcare quella porta ha significato entrare in un esperimento sociale unico, che ha dato il via all’era dei reality. Non dimenticherò mai i miei compagni di viaggio, Daria Bignardi, Marco Liorni e gli autori che hanno reso possibile quell’avventura".

Roberta Beta, invece, ha raccontato la sua riflessione con il tono più maturo di chi guarda indietro senza nostalgia, ma con consapevolezza: "È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Oggi, dopo 25 anni, festeggio soprattutto il coraggio di essere rimasta fedele ai miei principi e di aver affrontato tutto senza mai tradire i miei valori".

Un quarto di secolo dopo, il Grande Fratello resta una pietra miliare del costume televisivo italiano. E mentre la macchina del reality si rimette in moto per la nuova edizione, il ricordo della prima stagione continua a esercitare fascino e a raccontare quanto quel settembre del 2000 sia stato rivoluzionario.

Potrebbe interessarti anche