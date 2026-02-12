Grande Fratello, Claudia Peroni prima concorrente: chi è e perché è famosa La giornalista e volto Mediaset dei motori sarebbe a un passo dall'entrare nella Casa più spiata d'Italia. L'indiscrezione è stata lanciata da un'esperta di gossip.

Claudia Peroni sarebbe la prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione, per adesso non confermata da altre fonti, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue stories ha anticipato il nome della storica giornalista dei motori pronta a varcare la porta rossa. Ecco qui sotto i dettagli e tutte le novità sul reality Mediaset in arrivo.

Grande Fratello, l’indiscrezione su Claudia Peroni prima concorrente

Nelle ultime ore Deianira Marzano ha condiviso un messaggio inatteso sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare, sarebbe trapelato il nome della prima concorrente di quest’anno, volto notissimo agli appassionati di sport e motori di tutta Italia. "Claudia Peroni al Grande Fratello!", ha scritto la Marzano all’interno delle sue storie Instagram, aggiungendo poi una breve presentazione della futura vippona: "Claudia Peroni è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Volto storico legato al mondo della Formula 1 e del motorsport, ha raccontato per anni il dietro le quinte delle corse automobilistiche".

Il possibile arrivo di Claudia Peroni al Grande Fratello rappresenterebbe una svolta interessante per il cast: non si tratterebbe infatti della ‘classica’ concorrente proveniente dal mondo dei social o dei talent, ma di una professionista con una lunga carriera televisiva alle spalle. Per anni, è stata il volto Mediaset dei motori, presenza fissa nei programmi dedicati alla Formula 1 e al motorsport, dove raccontava retroscena, paddock, interviste e aneddoti direttamente dal cuore delle gare.

L’indiscrezione arriva, tra l’altro, nello stesso ‘filone’ di rumors che riguardano anche il possibile parterre di opinioniste. Nei giorni scorsi è circolato il nome di Selvaggia Lucarelli, accostato al programma come nuova voce critica in studio, insieme a quello di Cesara Buonamici, storico volto del Tg che potrebbe essere confermata o affiancata in un rinnovato assetto dello show. Ipotesi che si intrecciano con le nuove anticipazioni sul cast, delineando un’edizione del Grande Fratello sempre più orientata a profili forti, riconoscibili e con una storia professionale ben definita.

Chi è Claudia Peroni

Claudia Peroni è una giornalista sportiva e conduttrice televisiva italiana, da anni volto dei motori sulle reti Mediaset e presenza fissa nei paddock di Formula 1, Mondiale Rally e più recentemente Formula E. Prima di diventare un volto noto della tv, Peroni è stata per oltre dieci anni pilota di rally, ottenendo diverse affermazioni in gare internazionali. La sua carriera televisiva è iniziata nella redazione di "Grand Prix" su Italia 1, dove ha realizzato servizi dedicati a Formula 1 e rally, per poi passare al ruolo di telecronista dai box nelle dirette di Mediaset e Telepiù.

Iscritta all’Albo dei giornalisti professionisti dal 1999, Claudia Peroni è stata anche testimonial e consulente per marchi legati al mondo automotive e oggi affianca all’attività giornalistica quella di ideatrice di progetti di marketing ed eventi sportivi, confermandosi una protagonista riconosciuta del motorsport italiano.

