Grande Fratello, chi è Grazia Kendi: la nuova concorrente (bellissima) e perché è già famosa Nata a Milano nel 2000, la giovane modella dovrebbe approdare nella Casa più spiata d'Italia questa sera. È single e sui social vanta più di 7mila followers. Ecco i dettagli.

A pochissime ore dal debutto del Grande Fratello 2025, il nome di una nuova inquilina è trapelato online. 25enne di Milano, Grazia Kendi lavorerebbe come modella e influencer, anche se i canali ufficiali del reality Mediaset non hanno ancora confermato la sua presenza all’interno della Casa. Vista la bellezza mozzafiato, la papabile gieffina si candida già ad essere una delle concorrenti più desiderate e chiacchierate di questa edizione. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Grazia Kendi, chi è la modella e futura gieffina

A dare l’indiscrezione non sono stati i canali ufficiali del Biscione, ma il sito di DavideMaggio, che parla di un approdo praticamente sicuro per la giovane modella nella Casa del Grande Fratello. Lei è Grazia Kendi, nata a Milano il 21 maggio del 2000, stesso anno in cui il Gf debuttava nel nostro Paese. Ora, a un quarto di secolo da quella data, la giovane influencer attivissima sui social – dove conta già più di 7mila followers – si prepara a far parlare si sé davanti alle telecamere.

Ragazza avvenente e spigliata, Grazia Kendi si presenta già con un carattere deciso e affilato, come dimostra anche il suo mantra ufficiale: "Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera". Sui social mostra foto dei suoi viaggi e della vita quotidiana, ma anche scatti e collaborazioni che fanno ipotizzare un lavoro da modella. Pare sia single, e pronta a mettersi in gioco all’interno della Casa più spiata d’Italia. E chissà che tra lei e un nuovo concorrente non possa nascere presto un rapporto speciale.

Chi sono i concorrenti annunciati del Grande Fratello 2025

Oltre a Grazia Kendi (che però non è stata ufficialmente annunciati) faranno il loro ingresso al Grande Fratello altri 11 concorrenti ‘Nip’, totalmente sconosciuti, di età compresa tra i 18 e i 50 anni. "Avrete delle sorprese", ha anticipato la conduttrice Simona Ventura, "ci saranno italiani di seconda generazione e saranno rappresentate tutte le aree geografiche, dal sud al centro fino al nord. A me piace molto questo Grande Fratello e mi convince il cast che abbiamo scelto insieme a Endemol e Mediaset…Abbiamo scelto persone comuni, autentiche e spontanee. I vip, invece, fanno televisione di mestiere e portano dinamiche diverse, che nascono da presupposti differenti".

Al momento sono stati annunciati solo alcuni nomi: il pugile Matteo Azzali, il consulente aziendale siriano Omer Elomari, la madre tradita Francesca Carrara, la piercer Anita Mazzotta, il dentista Giulio Carotenuto e probabilmente anche il modello Jonas Pepe. Gli altri protagonisti della stagione li conosceremo solo stasera, quando avranno varcato la Porta Rossa.

