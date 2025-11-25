Grande Fratello, chi è la concorrente Dolce Dona e perché farà discutere
Simona Ventura ha annunciato un cross over internazionale: nella Casa sta per entrare una gieffina (bellissima) del Big Brother Kosovo.
Mentre Giulia Saponariu è stata nominata dal televoto come prima finalista del Grande Fratello nip di Simona Ventura, la conduttrice ha dato una notizia clamorosa al resto dei concorrenti. Nella puntata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, la padrona di casa del reality ha annunciato che presto ci sarà una sorpresa nel loft più spiato d’Italia. Direttamente dal Big Brother Vip Kosovo sta per arrivare una nuova concorrente, pronta a creare scompiglio e a mettere in crisi le dinamiche della Casa. Vediamo di chi si tratta.
Grande Fratello, pronto il cross over con il Kosovo: arriva Dolce Dona
Durante la diretta della decima puntata del Grande Fratello nip, Simona Ventura ha annunciato che preso ci sarà un cross over internazionale con il Big Brother Kosovo. Dopo aver chiamato i confessionale Domenico D’Alterio, Mattia Scudieri e Benedetta Stocchi, la conduttrice ha svelato: "Al Big Brother Vip del Kosovo si parla italiano. E visto che noi del GF siamo super ospitali, vi annuncio che presto verrà a farvi visita un concorrente del Kosovo. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure! Ad esempio, sapete dove si trova il Kosovo?". Tralasciando il fatto che nessuno dei presenti avesse idea della collocazione geografica dello Stato, e che Mattia dovrà essere interrogato per sopperire a questa mancanza, una volta svelato che ospiteranno Dolce Dona, sono rimasti tutti a bocca aperta vedendo la bellezza della futura coinquilina.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi è Dolce Dona, dal Grande Fratello del Kosovo al GF italiano
Mentre lo scorso anno fu il Gran Hermano a ospitare due concorrenti italiani, questa volta toccherà al reality show di Canale 5 dare asilo a una vip che arriva dall’estero. Ieri Ventura ha annunciato che preso entrerà nella Casa Dolce Dona, gieffina del Kosovo, nonché influencer e creator che parla perfettamente la nostra lingua. 30 anni e un mix di origini albanesi e kosovare, la prossima inquilina di Cinecittà fa anche la modella, e sul suo profilo Instagram si nota il suo grande amore per la madre e il nipotino. Nello show del suo Paese ha stretto un forte legame con un altro concorrente, Eduard Kuçi, e tra loro è scattato pure un bacio. Il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, sicuramente non passerà inosservato ed è certo che le dinamiche ormai consolidate potrebbero anche cambiare.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera
L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc
Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto...
Grande Fratello, anticipazioni 24 novembre: resa dei conti Omer-Jonas, sorpresa per Grazia e il nome del primo finalista
Stasera su Canale 5 va in onda la decima diretta stagionale del reality condotto da ...
Grande Fratello, sondaggi choc per Rasha, Giulia e Omer. Il pubblico ha scelto, chi è il primo finalista
La decima puntata del reality show di Simona Ventura su Canale 5 decreterà il primo ...
Grande Fratello, anticipazioni 27 ottobre: la furia di Valentina contro Domenico e l'amore tra Omer e Rasha. Cosa vedremo stasera
Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di C...
Anticipazioni Grande Fratello (20 ottobre): rientra Anita dopo il lutto, eliminazione choc e il gran ritorno di Sonia Bruganelli
Oggi lunedì 20 ottobre 2025 va in onda il quarto appuntamento del reality show di Si...
Grande Fratello, allarme Giulia: “Vuole ritirarsi”, paura dopo il nuovo malore nella notte
La gieffina si è sentita male anche dopo la puntata del reality show condotto da Sim...
Grande Fratello, giallo Anita Mazzotta e primo eliminato: puntata di lacrime e addii, cosa succede stasera
Oggi lunedì 13 ottobre 2025 va in onda il terzo appuntamento del reality show di Can...