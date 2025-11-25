Grande Fratello, chi è la concorrente Dolce Dona e perché farà discutere Simona Ventura ha annunciato un cross over internazionale: nella Casa sta per entrare una gieffina (bellissima) del Big Brother Kosovo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Mentre Giulia Saponariu è stata nominata dal televoto come prima finalista del Grande Fratello nip di Simona Ventura, la conduttrice ha dato una notizia clamorosa al resto dei concorrenti. Nella puntata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, la padrona di casa del reality ha annunciato che presto ci sarà una sorpresa nel loft più spiato d’Italia. Direttamente dal Big Brother Vip Kosovo sta per arrivare una nuova concorrente, pronta a creare scompiglio e a mettere in crisi le dinamiche della Casa. Vediamo di chi si tratta.

Grande Fratello, pronto il cross over con il Kosovo: arriva Dolce Dona

Durante la diretta della decima puntata del Grande Fratello nip, Simona Ventura ha annunciato che preso ci sarà un cross over internazionale con il Big Brother Kosovo. Dopo aver chiamato i confessionale Domenico D’Alterio, Mattia Scudieri e Benedetta Stocchi, la conduttrice ha svelato: "Al Big Brother Vip del Kosovo si parla italiano. E visto che noi del GF siamo super ospitali, vi annuncio che presto verrà a farvi visita un concorrente del Kosovo. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure! Ad esempio, sapete dove si trova il Kosovo?". Tralasciando il fatto che nessuno dei presenti avesse idea della collocazione geografica dello Stato, e che Mattia dovrà essere interrogato per sopperire a questa mancanza, una volta svelato che ospiteranno Dolce Dona, sono rimasti tutti a bocca aperta vedendo la bellezza della futura coinquilina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Dolce Dona, dal Grande Fratello del Kosovo al GF italiano

Mentre lo scorso anno fu il Gran Hermano a ospitare due concorrenti italiani, questa volta toccherà al reality show di Canale 5 dare asilo a una vip che arriva dall’estero. Ieri Ventura ha annunciato che preso entrerà nella Casa Dolce Dona, gieffina del Kosovo, nonché influencer e creator che parla perfettamente la nostra lingua. 30 anni e un mix di origini albanesi e kosovare, la prossima inquilina di Cinecittà fa anche la modella, e sul suo profilo Instagram si nota il suo grande amore per la madre e il nipotino. Nello show del suo Paese ha stretto un forte legame con un altro concorrente, Eduard Kuçi, e tra loro è scattato pure un bacio. Il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, sicuramente non passerà inosservato ed è certo che le dinamiche ormai consolidate potrebbero anche cambiare.

Potrebbe interessarti anche