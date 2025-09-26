Grande Fratello, cast ‘ridotto’ e prima bufera: “Concorrenti squalificati prima del via”. Il retroscena: chi sono Stando alle ultime indiscrezioni a varcare l’iconica porta rossa del reality show di Canale 5 di Simona Ventura saranno in dodici, ma due sarebbero a rischio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Manca sempre meno al via del Grande Fratello. Lunedì 28 settembre 2025, infatti, Simona Ventura debutterà al timone dello storico reality show di Canale 5 e, nel corso della prima puntata, il pubblico potrà conoscere i concorrenti che varcheranno l’iconica porta rossa del programma. Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, due di loro sarebbero già a rischio squalifica e potrebbero non fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo cosa sta succedendo tutti i dettagli.

Grande Fratello, il cast della nuova edizione di Simona Ventura

È tutto pronto (o quasi) per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Lo storico reality show Mediaset, infatti, esordirà lunedì 29 settembre 2025 con quella che sarà la prima puntata. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Al timone del programma ci sarà per la prima volta Simona Ventura, al suo debutto come conduttrice del GF dopo l’esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi. Al suo fianco – come ufficializzato nei giorni scorsi – ci sarà un inedito terzetto di opinionisti, composto da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In occasione dei 25 anni del programma Pier Silvio Berlusconi ha ‘spinto’ per un ritorno alle origini: durata limitata ai canonici 100 giorni, regolamento più rigido e concorrenti ‘nip’, vale a dire sconosciuti al mondo dello spettacolo. La domanda che ovviamente in tantissimi si fanno, dunque, è chi sbarcherà al Grande Fratello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi varcherà l’iconica porta rossa? In quanti saranno all’interno della casa più spiata d’Italia? Stando a quanto anticipato dal portale DavideMaggio nel cast del GF ci saranno 12 concorrenti, sei uomini e sei donne. Sei concorrenti sono già stati svelati: Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta. Il cast che sarà presentato lunedì sarà inizialmente ‘ridotto’, ma non sono esclusi nuovi arrivi già a partire dalla seconda puntata per un massimo di 20 inquilini nella casa. Sull’identità dei ‘nip’ verrà mantenuta estrema riservatezza e non saranno annunciati tramite clip come accaduto per gli altri concorrenti.

Due concorrenti del GF a rischio squalifica: cosa succede

Tra le ‘novità’ all’insegna del passato del Grande Fratello – come detto – ci sarà anche un ritorno a un regolamento più stringente, che potrebbe avere già ‘colpito’. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, due concorrenti sarebbero già a rischio squalifica, prima ancora di entrare nella casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano due membri del cast del GF avrebbe violato il regolamento. I due ragazzi, infatti, si conoscevano prima di questa avventura televisiva, e questi contatti non sarebbero permessi per non squilibrare le dinamiche del gioco.

Potrebbe interessarti anche