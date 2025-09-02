Grande Fratello 2025, il cast è completo: la scelta di Simona Ventura Chiuso il cast del nuovo Grande Fratello di Simona Ventura: concorrenti scelti, formula rinnovata e tante sorprese in arrivo.

Il conto alla rovescia per la nuova stagione del Grande Fratello 2025 è ormai agli sgoccioli. A fine settembre, precisamente lunedì 29, il reality più amato della televisione italiana tornerà su Canale 5 con una veste totalmente rinnovata e tante sorprese. Nelle ultime ore è trapelata la notizia più attesa dai fan: il cast dell’edizione 2025 del Gf è stato finalmente definito e tutto è pronto per l’inizio di questa nuova avventura.

Grande Fratello, cast chiuso: quanti concorrenti entreranno nella Casa

Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, arriva la conferma ufficiosa: la produzione avrebbe finalmente definito e chiuso il cast di concorrenti della prossima edizione. Lo ha svelato oggi su Instagram Amedeo Venza, influencer specializzato in gossip televisivo, che ha annunciato che i partecipanti che varcheranno la mitica porta rossa della Casa saranno tra i 10 e i 12. Una scelta precisa, che punta a un gruppo più ristretto rispetto a quelli delle precedenti stagioni e quindi a dinamiche più intense e meno dispersive fin dai primi giorni.

La vera novità riguarda però i profili selezionati dagli autori: niente personaggi famosi, niente influencer e nessun volto già noto al grande pubblico. A differenza delle ultime stagioni del Grande Fratello timonate da Alfonso Signorini, i concorrenti saranno infatti tutti NIP, ossia persone comuni che non hanno mai fatto parte del mondo dello spettacolo. Una decisione che rappresenta un ritorno alle origini, in linea con lo spirito del format che debuttò in Italia nel 2000 e che col tempo è diventato uno dei programmi più famosi del piccolo schermo

Simona Ventura alla conduzione

La nuova edizione del Gf segnerà anche l’esordio alla guida del reality di Simona Ventura, pronta a misurarsi per la prima volta con il Grande Fratello dopo aver timonato in passato l’Isola dei famosi, l’altro reality iconico della tv italiana. Una scelta che ha destato molta curiosità, considerando che da tempo la conduttrice torinese non si cimentava nella conduzione di reality. La Ventura avrà il compito di raccontare le vicende della Casa con il suo stile diretto e coinvolgente e, probabilmente, di smarcarsi dalla linea che ha caratterizzato le ultime edizioni, troppo orientate (secondo i vertici di Mediaset) sul gossip sentimentale e su dinamiche poco costruttive.

Regolamento e televoto: cosa cambia (dopo le polemiche)

Oltre alla composizione del cast, Venza ha annunciato anche altre novità che caratterizzeranno il nuovo Grande Fratello. La durata complessiva del programma non supererà i 100 giorni, una riduzione drastica rispetto al passato che dovrebbe garantire maggiore ritmo e meno puntate ‘morte’. La chisura dell’edizione 2025, quindi, avverrà a ridosso del Natale o subito dopo, ma non scavallerà nel prossimo anno. Anche il televoto subirà modifiche sostanziali: i telespettatori potranno esprimere la propria preferenza esclusivamente tramite SMS, come già avvenuto per altri programmi Mediaset. Questa scelta è stata dettata dalle polemiche esplose lo scorso anno, quando gruppetti ristretti di fandom di concorrenti sono riusciti a orientare le votazioni online grazie – si sospetta – all’uso di bot.

Inoltre, il regolamento sarà più severo rispetto agli anni scorsi e non ci sarà più la postazione social che fino alla scorsa edizione era affidata a Rebecca Staffelli. Un chiaro segnale della volontà di concentrare l’attenzione esclusivamente sulle dinamiche della Casa e sui concorrenti. Un altro dettaglio che segnerà una rottura rispetto al passato è il ritorno del pubblico all’esterno della Casa. Dopo anni di assenza, gli spettatori potranno di nuovo accogliere i concorrenti nelle dirette del prime time, rendendo l’atmosfera più calda e partecipata.

