Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche) Dopo l’annuncio di Matteo Azzali nella casa più spiata d’Italia arrivano il modello e la tatuatrice dei vip, già pseudo-influencer sui social: piovono critiche

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si avvicina la data del debutto della nuova edizione del Grande Fratello e il reality show di Canale 5 – condotto per la prima volta da Simona Ventura – continua a prendere forma. Dopo l’annuncio del pugile Matteo Azzali, infatti, sbarcano nel cast del GF anche ‘Jonas’ Matteo Pepe e Anita Mazzotta. I loro nomi, però, sono destinati a fare discutere, anche e soprattutto considerato il "nuovo corso" di cui Pier Silvio Berlusconi aveva parlato per questa edizione ‘nip’. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, arrivano Anita Mazzotta e Jonas Pepe: chi sono

Il cast del Grande Fratello 2025 sta iniziando a prendere forma e nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio di Matteo Azzali. Il pugile è il primo concorrente del nuovo GF e il suo nome aveva già fatto storcere il naso a qualcuno dal momento che in un’edizione ‘nip’ non ci si aspettava di certo sportivi con migliaia di followers sui social. Anche i nuovi due concorrenti del reality show condotto da Simona Ventura sono destinati a fare discutere: i loro nomi sono emersi in mattinata.

La seconda concorrente della 19esima edizione del Grande Fratello è Anita Mazzotta. Nata a Treviso ma trasferitasi a Milano per lavoro, Anita è una nota tatuatrice con "la storia scritta sulla propria pelle". Come testimoniato da uno dei suoi video su TikTok e (su Instagram vanta più di 50 mila followers) tra i suoi clienti c’è anche la mamma di Fedez. Insomma, non il personaggio ‘sconosciuto’ in linea con la nuova era del programma.

Il terzo concorrente a entrare nella casa più spiata d’Italia sarà Matteo Pepe, già ribattezzato ‘Jonas’ per evitare ononimie con Matteo Azzali al GF. Modello apparso come testimonial in varie pubblicità (anch’egli dunque non famoso ma nemmeno del tutto sconosciuto), abita a Roma dove studia all’unversità. È un appassionato di arti marziali, "ma è con le parole che sferra i colpi più decisi, è un animo ribelle", parola di Simona Ventura.

La reazione dei social: critiche per i ‘nip’ non sconosciuti

Sul web – come anticipato – i primi nomi ufficiali del cast del Grande Fratello non sono andati giù a molti, anche e soprattutto dal momento che si era parlato di un ‘ritorno alle origini’ con personaggi estranei al mondo dello spettacolo. Da Matteo Azzali a Jonas Pepe fino ad Anita Mazzotta, però, in tanti hanno fatto notare come si tratti di semi-influencer (quelli che dovevano essere ‘banditi’ dalla casa secondo Pier Silvio Berlusconi). "Sono conosciuti, io modestamente non so chi siano però non dovevano essere persone semplici?" "Zero hype per questo Grande Fratello di storie tristi e di rinascita" si legge sui social, dove vari appassionati hanno puntato il dito contro i nuovi nomi: "E siamo già alla seconda non sconosciuta", "Puzzano già tutti di AGENZIAAA", "Dei tre nuovi concorrenti del Grande Fratello circolano solo foto in posa da influencer. E continuano a farci credere che ci sarà un nuovo corso, che si tornerà ai vecchi nip, e che esistano dei provini", "Simona Ventura ma non avevi detto che al Grande Fratello partecipava sente comune? Migliaia di followers ti sembrano da gente comune?", "Mi spiace per Simona ma già dai primi nomi non ci siamo proprio. Sembrano i classici influencer spacciati come persone comuni. Noi abbiamo bisogno di quel mood dei primi GF". Non manco però anche l’ottimismo: "Entrambi 2 boni assurdi, questa nuova edizione sembra già interessante", "Con Simona Ventura alla conduzione, il cast passa in secondo piano. E anche delle nullità potranno suscitare interesse".

