Grande Fratello cancellato: “Vip in fuga”, il retroscena dopo le polemiche Grossi guai per lo storico format del Biscione che, a seguito del Caso Signorini, potrebbe non tornare sul piccolo schermo per diverso tempo.

Il caso mediatico e giudiziario che ha colpito il conduttore Alfonso Signorini dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona ha generato molteplici conseguenze sia nei confronti dei diretti interessati che della grande macchina del Grande Fratello. Proprio ieri, Alfonso Signorini è stato ascoltato in procura dando una versione completamente diversa da quella formulata da Antonio Medugno. Le indagini sono ancora in corso per scoprire da che parte stia la verità, ma nel frattempo il conduttore ha deciso in via cautelativa di autodimettersi da Mediaset. La domanda a questo punto sorge spontanea: quale sarà il futuro del Grande Fratello? Inevitabilmente, le ultime circostanze hanno colpito anche il format che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe non tornare sul piccolo schermo per diverso tempo: scopriamo di più.

Grande Fratello "verso l’archiviazione": l’indiscrezione sul futuro del programma

Dopo tutto il trambusto fatto di dichiarazioni, accuse e indagati, i vertici Mediaset non hanno potuto fare altro che iniziare a riflettere sul futuro del Grande Fratello, tentando di trovare la strada migliore. Se inizialmente era prevista una nuova edizione del Grande Fratello Vip nel 2026, ora le cose potrebbero essere radicalmente cambiate. L’esperto di gossip Amedeo Venza nelle ultime ore ha fornito importanti indiscrezioni proprio su questo affermando: "GF Vip verso l’archiviazione. La fonte è sempre più certa. Il programma non si farà. Si stanno valutando diverse opzioni, ma la più accreditata è una sospensione di qualche anno".

Ecco allora che la decisione più sicura potrebbe appunto essere quella di mettere in stand by lo storico format per un po’ di tempo. Una scelta comprensibile per vari motivi: dalla stessa richiesta del Codancons, passando per i bassi ascolti registrati dal programma negli ultimi anni, fino all’ultimo caso mediatico che inevitabilmente ha influito sulla reputazione del format stesso.

"Vip in fuga" dal Grande Fratello: il retroscena dopo le polemiche

Ad aggiungersi ai tanti motivi che potrebbero portare i vertici a decidere di sospendere il GF per qualche anno, è emerso nelle ultime ore un ulteriore retroscena sul cast. Dopo le polemiche delle ultime settimane, e l’ipotesi di casting per il GF fatti in cambio di ‘favori’, la reputazione del format è letteralmente colata a picco, e secondo diversi esperti di gossip ad oggi nessun Vip vorrebbe più parteciparvi. In altre parole, sarebbe in corso una vera e propria fuga dei Vip, la cui partecipazione al GF, a questo punto, non sarebbe più vista come esperienza di vita o occasione per avere visibilità, ma come un percorso verso il crollo della propria reputazione. Chissà che la decisione migliore non possa proprio essere quella di far calmare totalmente le acque e sparire per un po’.

