Grande Fratello, bufera su Anita. Per i social è 'raccomandata': "Che pena" La gieffina è stata eletta superfinalista ma sul web il pubblico non ci sta: "Che pagliacciata".

In attesa delle finalissima di giovedì prossimo, ieri (lunedì 15 dicembre 2025) su Canale 5 è andata in onda la semifinale bis del Grande Fratello nip condotto da Simona Ventura. Nel corso della diretta tante emozioni e colpi di scena, dal televoto vinto da Omer Elomari contro Domenico D’Alterio, conquistando così il pass come quinto finalista, al confronto tra Benedetta, Valentina e lo stesso Domenico. Intenso anche il racconto del rapimento di Giulia quando era solo una bambina, come anche la scelta di Anita Mazzotta di non voler ascoltare le parole che il padre che, assente dalla sua vita da molto tempo, ha deciso di dedicarle in una lettera: "Mio padre non c’è stato mai per 26 anni, si è fatto vivo solo dopo quello che è successo. (…) Io l’ho ricercato, gli ho chiesto aiuto e ho ricevuto un ulteriore rifiuto. Oggi sono io a rifiutare lui". E proprio su Anita superfinalista si sono riversate le polemiche sui social, dove per moltissimi la gieffina è arrivata fino alla fine solo grazie a delle presunte ‘raccomandazioni‘.

GF, social contro Anita in finale: "Mai esposta, mai un telefono, per che merito è andata in finalissima?"

Mentre Omer Elomari è stato eletto dal televoto come quinto finalista di questa edizione del GF, i social hanno avuto parecchio da ridire su un’altra concorrente che ha avuto accesso alla fase conclusiva del reality. Si tratta di Anita Mazzotta, scelta dai suoi coinquilini tramite voto segreto, come superfinalista. Grazie a questo titolo, la gieffina avrà diretto ad alcuni importanti benefit, come l’esonero dai primi televoti della puntata finale. Questa proclamazione, però, non ha trovato per nulla il favore del pubblico. Su X in tantissimi si sono lamentati: "Mai un televoto mai un blocco mai sentita parlare boh. Anita chi l’ha dura la vince boh??? Che pena", "Se vince anita sto gf veramente, che cagata. Mai esposta, mai un telefono, per che merito è andata in finalissima? boh", "Imbarazzante quanto sia RACCOMANDATA Anita e nessuno faccia niente per NASCONDERLO…", "Il #grandefratello se ne frega del pubblico. Anita in finale senza essere stata votata dal pubblico che schifoooooo", "Anita il nulla cosmico mandata d’ufficio in finale dal #grandefratello che pagliacciata". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

