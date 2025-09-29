Grande Fratello (poco) NIP, anticipazioni: nuovi concorrenti, grandi ritorni e prima bufera sul cast. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 29 settembre 2025 inizia la nuova edizione dello storico reality show di Canale 5: gli opinionisti, la programmazione e cosa vedremo stasera

Torna il Grande Fratello. Oggi lunedì 29 settembre 2025, infatti, inizia ufficialmente la nuova edizione del reality show Mediaset, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Tante novità e vecchie conoscenze nel cast (e non solo) per festeggiare i 25 anni dalla prima, storica, edizione italiana. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata d’esordio del programma.

Grande Fratello, le anticipazioni della prima puntata (29 settembre): Simona Ventura e il cast

L’attesa è finita e oggi lunedì 29 settembre 2025 torna in onda il Grande Fratello. Per festeggiare lo storico traguardo dei 25 anni dalla prima edizione nella casa più spiata d’Italia non mancheranno le novità, a partire dal cast. Al timone del programma ci sarà Simona Ventura, al debutto assoluto alla guida del GF e tornata a condurre un reality dopo 14 anni. Al suo fianco, proprio per celebrare la ‘storia’ dello show, ci sarà un inedito terzetto di opinionisti, composto da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione). A varcare l’iconica porta rossa saranno invece concorrenti nip, sconosciuti al mondo dello spettacolo, proprio come voluto dall’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Il ‘ritorno alle origini’ riguarderà anche il regolamento, più rigido rispetto al passato, e soprattutto la durata, con il ritorno ai canonici 100 giorni all’interno della casa più spiata d’Italia.

I concorrenti della nuova edizione del GF

A poche ore dal via della nuova edizione, in tantissimi si chiedono ovviamente chi vedremo al Grande Fratello 2025. Stando alle ultime indiscrezioni, nel cast del GF ci saranno inizialmente 12 concorrenti, sei uomini e sei donne. Sei di loro sono già stati svelati: Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta; è già scoppiato un caso invece intorno Matteo ‘Jonas’ Pepe. Tra i primi gieffini ufficializzati, il suo nome è scomparso e si parla di una squalifica prima ancora di entrare nella casa. A partire dalla prossima settimana sono attesi nuovi arrivi, per un massimo di circa 20 inquilini. Sul web già impazzano le polemiche per la scelta dei concorrenti: sulla carta dovrebbero essere tutti VIP, ma in realtà gran parte di loro vanta vasto seguito sui social e può essere definito un influencer. Chi sarà l’erede di Jessica Morlacchi ad aggiudicarsi il montepremi? Di seguito la lista dei primi nomi ufficiali (QUI la photogallery con bio di ogni concorrente):

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 29 settembre 2025)

Condotto da Simona Ventura, il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

