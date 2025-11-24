Grande Fratello, anticipazioni 24 novembre: resa dei conti Omer-Jonas, sorpresa per Grazia e il nome del primo finalista Stasera su Canale 5 va in onda la decima diretta stagionale del reality condotto da Simona Ventura: il “boxer-gate”, il crollo di Rasha, nomination e sondaggi

Si apre una nuova settimana e il Grande Fratello entra nel vivo. Oggi lunedì 24 novembre 2025, infatti, il reality show condotto da Simona Ventura torna in onda con quella che sarà la decima diretta stagionale. La puntata di stasera decreterà il nome del primo finalista di questa 19esima edizione, ma non solo. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni del GF, dalle nomination ai sondaggi fino alle ultime news.

Grande Fratello, le anticipazioni dell’ottava puntata

Scongiurata (almeno per il momento) l’ipotesi di una chiusura anticipata per gli ascolti non propriamente esaltanti, il Grande Fratello riparte questa sera a suon di sorprese. La decima puntata in onda oggi lunedì 24 novembre 2025 prevede infatti un televoto decisivo, che sancirà il nome del primo finalista di questa edizone: chi staccherà il pass per la finalissima in programma il prossimo 15 dicembre? Nella casa, intanto, continua a tenere banco la situazione tesissima intorno a Omer Elomari. Il ‘boxer-gate’ (il gieffino si è abbassato i pantaloni rimanendo in mutande come gesto provocatorio) ha acceso gli animi all’interno della casa più spiata d’Italia e Jonas Pepe, in particolare, se l’è presa con il coinquilino. Stasera è previsto un duro faccia a faccia tra i due, un vero e proprio scontro aperto in cui potranno affrontarsi "senza riserve". Non è da escludere, inoltre, un provvedimento disciplinare o una penalità nei confronti di Omer. Nella puntata di oggi non mancherà anche una nuova busta rossa, mentre Grazia Kendi riceverà una dolce sorpresa da parte del suo papà. Spazio, infine, all’incontro tra Marina La Rosa e Grazia a Donatella.

Alla conduzione della serata, ovviamente, ci sarà Simona Ventura. Al suo fianco il terzetto di opinionisti composto da Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), Ascanio Pacelli (protagonista della quarta) e Floriana Secondi (che vinse la terza edizione), oltre a Sonia Bruganelli.

Nomination, televoto e nuova eliminazione: i sondaggi del GF

Dopo la doppia eliminazione di Flaminia Romoli e Ivana Castorina della scorsa settimana, nella decima puntata del Grande Fratello 2025 in programma questa sera verrà aperto nuovo televoto, che non sarà tuttavia eliminatorio. Il pubblico a casa, infatti, sarà chiamato a scegliere il primo finalista di questa 19esima edizione del GF. In nomination ci sono Giulia Soponariu, Rasha Younes, Omer Elomari, Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi: il concorrente più votato volerà in finale. Stando ai nostri sondaggi, al momento Giulia ha superato Omer e raccoglierebbe ora oltre la metà (51%) delle preferenze.

Per quanto riguarda il cast nella casa più spiata d’Italia abbiamo:

Omer Elomari

Jonas Pepe

Domenica D’Alterio

Donatella Mercoledisanto

Mattia Scudieri

Benedetta Stocchi

Giulia Soponariu

Domenico D’Alterio

Simone De Bianchi

Rasha Younes

Grazia Kendi

Anita Mazzotta

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 24 novembre 2025)

Il Grande Fratello va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:45. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

È inoltre possibile seguire la diretta 24h su Mediaset Extra (canale 55), La5 (canale 30) e Mediaset Infinity (sito e app) dall’1:00 circa. Le finestre del daytime sono previste su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle 13:00 e alle 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

