Anita Mazzotta, morta la mamma, il post di dolore: “Ti devo tutto”. Perché ha scelto di rientrare al Grande Fratello La concorrente ha annunciato sui social la scomparsa della madre, motivo per il quale era uscita momentaneamente dalla Casa: questa sera il rientro.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo diversi giorni dalla sua improvvisa uscita dal Grande Fratello, la concorrente Anita Mazzotta ha rivelato il motivo di questa scelta, annunciando sui social la morte della sua amatissima mamma. La ragazza ha infatti pubblicato un lungo post dedicato alla madre, ringraziandola per ciò che è stata e promettendole che tutto ciò che farà d’ora in poi sarà per lei. Una promessa che partirà proprio dalla scelta di tornare in gara al Grande Fratello, per proseguire l’importante percorso momentaneamente interrotto per metabolizzare la terribile tragedia. Nella puntata di questa sera, Anita tornerà ufficialmente ad essere una concorrente: scopriamo di più.

Anita Mazzotta, il post di dolore per la madre: "Ti devo tutto"

"Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una. Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi… ma una promessa è una promessa. Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare. Una Donna — con la D maiuscola — e chi ha avuto il privilegio di conoscerti lo sa bene. Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te. Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te. Sempre con me. Sempre con te. Ciao má", ha scritto Anita Mazzotta in un lungo post social con alcune bellissime immagini che la ritraggono con la madre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo aver passato un po’ di tempo in famiglia, prendendosi il giusto tempo per metabolizzare quanto accaduto, Anita ha dunque scelto di rientrare al Grande Fratello, proprio come vedremo nella puntata di stasera, e di dedicare questo suo importante percorso proprio alla mamma. Per gli altri gieffini sarà una vera e propria sorpresa e sarà la stessa Anita a raccontare a tutti, nei tempi e nei modi che vorrà, ciò che le è accaduto.

Anita Mazzotta, le reazioni del web

Il lungo posto di Anita sui social ha suscitato tantissime reazioni da parte di fan e altri personaggi dello spettacolo che hanno commentato con messaggi di grande affetto e supporto. "Ti siamo tanto vicino Anita!", ha commentato l’esperto di gossip Amedeo Venza, mentre Carlotta Ferlito, che conosce purtroppo l’enorme dolore della perdita di una madre, ha lasciato alla gieffina un grande cuore rosso. "Ti abbiamo ‘vissuto’ poco ma in quel poco ci hai dato tanto e soprattutto ci hai fatto capire quanta forza hai. Sei forte Nina… e adesso vinci per lei", ha aggiunto una fan.

Potrebbe interessarti anche