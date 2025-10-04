Grande Fratello, allarme rosso tra gli autori: “Finisce peggio dell’Isola”, due concorrenti verso l’addio Dopo le minacce di addio da parte del pugile Matteo Azzali, un secondo gieffino sarebbe già intenzionato ad abbandonare il gioco. Ecco che cosa sta succedendo.

Cresce la preoccupazione tra gli autori del Grande Fratello, mentre la prima settimana della nuova edizione si avvia verso una (tribolata) conclusione. Dopo le voci su un possibile addio di Matteo Azzali, pare che adesso un secondo concorrente stia valutando se abbandonare o meno il gioco. E se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe allarme rosso per la produzione del reality, che pareva essere partita col piede giusto dopo una prima serata tv dai risultati rincuoranti. Ma senza un numero adeguato di concorrenti, lo show potrebbe impantanarsi ancora prima di decollare davvero. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, le voci sul ritiro di Matteo Azzali

Matteo Azzali, pugile 47enne, è stato il primo concorrente a mettere in dubbio la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello. "Non sono qui per fare il pagliaccio", ha dichiarato senza mezze misure, criticando l’atteggiamento superficiale e scanzonato di alcuni coinquilini. Poi è arrivato lo sfogo di prima mattina, durante una chiacchierata con Francesco Rana: "Se è così, io prendo e vado via. Sono venuto esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi. Non mi metto a fare cavolate e cori da stadio. Ho 50 anni e voi ne avete 20, ci sta. Non voglio criticare ma non fa per me".

Al momento, a dispetto di quanto dichiarato in Casa, Azzali non ha ancora preso decisioni irreversibili. Ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente, mettendo Simona Ventura e colleghi seriamente nei guai.

L’indiscrezione sul secondo addio e l’allarme tra gli autori del Grande Fratello

Come se non bastasse, da qualche ora si rincorrono indiscrezioni su un secondo (possibile) addio alla Casa. Lo scoop è stato rilanciato anche online dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha postato una storia Instagram dal sapore amarissimo: "Grande Fratello: un altro concorrente ha detto di voler andare via, e stanno cercando di convincerlo in segreto. Qui finirà peggio dell’Isola".

Insomma, a quanto pare gli autori sarebbero già corsi ai ripari per evitare un doppio abbandono clamoroso. Non è tuttavia chiara l’identità del secondo concorrente in rotta di collisione con il GF. Quello che è chiaro, invece, è che un paio di decisioni affrettate potrebbero compromettere fin dall’inizio l’edizione della rinascita del Grande Fratello. Come già successo all’Isola dei Famosi, falcidiata e rovinata dalle defezioni, così lo show di Simona Ventura è in bilico su un crinale pericoloso. Starà alla produzione trovare al più presto una via d’uscita convincente. Tanto per i concorrenti quanto per il pubblico di appassionati collegato da casa.

