Grande Fratello, allarme Giulia: “Vuole ritirarsi”, paura dopo il nuovo malore nella notte La gieffina si è sentita male anche dopo la puntata del reality show condotto da Simona Ventura: la confessione alle sue amiche nella casa più spiata d’Italia

La situazione di Giulia Soponariu al Grande Fratello è appesa un filo. Nella giornata di ieri, infatti, la gieffina è stata colta da un malore improvviso a poche ore dall’inizio dell’ottava diretta stagionale, a cui ha poi partecipato regolarmente. Peccato che, al termine della puntata, la modella si sia sentita nuovamente male. Stando alle ultime voci dentro e fuori la casa più spiata d’Italia, ora Giulia starebbe pensando ritirarsi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, nuovo malore per Giulia

Ieri lunedì 10 novembre 2025 è andata in scena l’ottava diretta stagionale del Grande Fratello e sia i concorrenti che il pubblico hanno potuto tirare un sospiro di sollievo riguardo la situazione di Giulia Soponariu, che a poche ore dall’inizio della puntata era stata colta da un malore improvviso. La gieffina si era infatti accasciata a terra durante una riunione tra coinquilini e il personale medico era stato costretto a intervenire, interrompendo la diretta. Allarme rientrato, o quasi. Giulia ha infatti preso parte alla puntata del GF, ma i problemi sono ricominciati al termine della puntata. Poco dopo la fine della diretta su Canale 5, infatti, Giulia si è sentita male nuovamente. Durante una chiacchierata giardino con le amiche Anita Mazzotta e Flaminia Romoli la modella si è alzata di scatto ed è stata portata in confessionale da Benedetta Stocchi. "Accompagnatela subito in confessionale (…) Omer vai adesso da Giulia, sta male, vai da lei che non sta bene" ha lanciato l’allarme anche Rasha Younes a Omer Elomani.

L’ipotesi ritiro dal GF e le sue condizioni: come sta

Le condizioni di Giuia Daniela Soponariu, insomma, al momento sembrerebbero tutt’altro che ideali per continuare questa lunga avventura al Grande Fratello. La giovane modella torinese avrebbe anche confessato alle sue amiche più intime all’interno della casa più spiata d’Italia di volere lasciare il reality show di Simona Ventura. "A me infatti aveva detto che non voleva restare, che voleva andare via" ha raccontato Flaminia. "Lo so, anche a me oggi dopo il malore ha detto che vuole andare via. Sì, mi ha proprio detto ‘voglio andare a casa’" ha confermato Anita. Per il momento Giulia è rientrata regolarmente nella casa, ma non sono da escludere colpi di scena, forse già a breve.

