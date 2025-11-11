Grande Fratello, allarme Giulia: “Vuole ritirarsi”, paura dopo il nuovo malore nella notte
La gieffina si è sentita male anche dopo la puntata del reality show condotto da Simona Ventura: la confessione alle sue amiche nella casa più spiata d’Italia
La situazione di Giulia Soponariu al Grande Fratello è appesa un filo. Nella giornata di ieri, infatti, la gieffina è stata colta da un malore improvviso a poche ore dall’inizio dell’ottava diretta stagionale, a cui ha poi partecipato regolarmente. Peccato che, al termine della puntata, la modella si sia sentita nuovamente male. Stando alle ultime voci dentro e fuori la casa più spiata d’Italia, ora Giulia starebbe pensando ritirarsi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Grande Fratello, nuovo malore per Giulia
Ieri lunedì 10 novembre 2025 è andata in scena l’ottava diretta stagionale del Grande Fratello e sia i concorrenti che il pubblico hanno potuto tirare un sospiro di sollievo riguardo la situazione di Giulia Soponariu, che a poche ore dall’inizio della puntata era stata colta da un malore improvviso. La gieffina si era infatti accasciata a terra durante una riunione tra coinquilini e il personale medico era stato costretto a intervenire, interrompendo la diretta. Allarme rientrato, o quasi. Giulia ha infatti preso parte alla puntata del GF, ma i problemi sono ricominciati al termine della puntata. Poco dopo la fine della diretta su Canale 5, infatti, Giulia si è sentita male nuovamente. Durante una chiacchierata giardino con le amiche Anita Mazzotta e Flaminia Romoli la modella si è alzata di scatto ed è stata portata in confessionale da Benedetta Stocchi. "Accompagnatela subito in confessionale (…) Omer vai adesso da Giulia, sta male, vai da lei che non sta bene" ha lanciato l’allarme anche Rasha Younes a Omer Elomani.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’ipotesi ritiro dal GF e le sue condizioni: come sta
Le condizioni di Giuia Daniela Soponariu, insomma, al momento sembrerebbero tutt’altro che ideali per continuare questa lunga avventura al Grande Fratello. La giovane modella torinese avrebbe anche confessato alle sue amiche più intime all’interno della casa più spiata d’Italia di volere lasciare il reality show di Simona Ventura. "A me infatti aveva detto che non voleva restare, che voleva andare via" ha raccontato Flaminia. "Lo so, anche a me oggi dopo il malore ha detto che vuole andare via. Sì, mi ha proprio detto ‘voglio andare a casa’" ha confermato Anita. Per il momento Giulia è rientrata regolarmente nella casa, ma non sono da escludere colpi di scena, forse già a breve.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, Giulia si sente male: inquilini nel panico e diretta interrotta. Cosa è successo
La gieffina è stata colta da un malore improvviso a poche ore dall’ottava puntata de...
Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc
Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto...
Anticipazioni Grande Fratello (20 ottobre): rientra Anita dopo il lutto, eliminazione choc e il gran ritorno di Sonia Bruganelli
Oggi lunedì 20 ottobre 2025 va in onda il quarto appuntamento del reality show di Si...
Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera
L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grande Fratello, anticipazioni 27 ottobre: la furia di Valentina contro Domenico e l'amore tra Omer e Rasha. Cosa vedremo stasera
Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di C...
Grande Fratello, giallo Anita Mazzotta e primo eliminato: puntata di lacrime e addii, cosa succede stasera
Oggi lunedì 13 ottobre 2025 va in onda il terzo appuntamento del reality show di Can...
Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas
Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...
Grande Fratello nuovi concorrenti, ecco Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah. Il mistero del gieffino trans
Nella puntata Gf di oggi nuovi ingressi nella Casa: tre concorrenti in arrivo, più u...