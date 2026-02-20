Grande Fratello Vip, Achille Costacurta dice no a Ilary Blasi ma svela: “Mi ha chiamato l’assistente di Signorini” Achille Costacurta smentisce la partecipazione al Grande Fratello 2026: “Mi ha contattato l’assistente di Signorini”, ma la risposta è stata no.

Nessun ingresso al Grande Fratello per Achille Costacurta. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi circolate online, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha deciso di intervenire in prima persona. Lo ha fatto con un video pubblicato sui social, mettendo fine ai rumor che lo volevano tra i possibili concorrenti del Grande Fratello 2026. Nel suo racconto, un dettaglio inedito: il contatto diretto arrivato dallo staff di Signorini prima della bufera mediatica che ha spinto Mediaset ad affidare il format a Ilary Blasi. Ma la scelta finale è stata diversa.

Grande Fratello 2026: Achille Costacurta rifiuta il reality

Il nome di Achille Costacurta era finito al centro del gossip nelle ultime settimane, accostato con insistenza al cast del Grande Fratello 2026. Secondo diverse indiscrezioni, la produzione avrebbe valutato il suo profilo per la nuova edizione condotta da Ilary Blasi. A fare chiarezza è stato lo stesso Achille.

Nel video diffuso sui suoi canali ha spiegato di essere stato effettivamente contattato: "Tutti i miei amici mi stanno chiedendo se parteciperò al Grande Fratello Vip. Mi ha chiamato l’assistente di Signorini, ma in questo momento non credo faccia per me", ha rivelato, confermando quindi un primo approccio concreto. Tuttavia, dopo aver riflettuto, ha deciso di non accettare di partecipare a un reality a cui si sente poco affine. Una scelta netta, che spegne definitivamente le voci su un suo possibile ingresso nel reality di Ilary Blasi, che a partire dal prossima marzo guiderà la prima edizione dopo l’addio di Alfonso Signorini.

Il periodo difficile e la scelta di fermarsi

Negli ultimi mesi Achille Costacurta è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. Figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta, ha vissuto un anno complesso, tra vicende personali diventate di dominio pubblico e un’esposizione social molto intensa. In passato aveva già avuto un’esperienza televisiva partecipando a Pechino Express proprio insieme alla madre, mostrando un lato più leggero e avventuroso. Questa volta, però, il contesto sarebbe stato diverso.

Nel suo messaggio, Achille ha fatto capire di voler proteggere il proprio equilibrio. Dopo aver parlato apertamente della diagnosi di ADHD e di un percorso personale fatto anche di viaggi – tra cui un’esperienza spirituale in India – oggi sembra determinato a mettere al centro benessere e crescita interiore. Il rifiuto al Grande Fratello non appare come una chiusura verso la televisione in assoluto, ma piuttosto come una scelta legata al momento. Costacurta ha spiegato di non sentirsi pronto ad affrontare le dinamiche di un reality, con tutto ciò che comporta in termini di pressione, esposizione e giudizio pubblico. Dopo un periodo segnato da eccessi mediatici e difficoltà personali, la decisione di restare lontano dai riflettori sembra coerente con il percorso che sta cercando di costruire. Meno clamore, più consapevolezza.

