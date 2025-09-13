Trova nel Magazine
Grande Fratello, svelati i nomi delle opinioniste: Cristina Plevani con due ex icone del reality

Il Grande Fratello 2025 accende i riflettori sulle storiche regine della casa: Floriana, Cristina e Serena, pronte a giudicare i nuovi concorrenti della Casa.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Mai come quest’anno possiamo dire che ci saranno davvero tanti cambiamenti, partendo dalla decisione della padrona di casa di ‘tornare alle origini‘: nessun personaggio famoso, nessun influencer, niente di tutto questo; ci saranno solo persone comuni, com’erano le prime edizioni di tanti anni fa. Nelle scorse ore, Amedeo Venza, su suo profilo Instagram, ha svelato i nomi delle opinioniste ‘speciali’ di questa edizione e, vi diciamo subito, che sono tre ex concorrenti del programma. Curiose di sapere di chi si tratta? Molto bene, allora proseguite la lettura.

Grande Fratello: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Serena Garitta opinioniste

Ci siamo, quasi! Il 29 settembre inizierà il Grande Fratello 2025, la nuovissima edizione che vede Simona Ventura al timone. Di recente, sul suo profilo Instagram, Amedeo Venza ha pubblicato una storia in cui avrebbe svelato i nomi delle tre opinionistespeciali‘: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Serena Garitta, tre ex concorrenti e volti più che noti al reality. Le tre girls commenteranno in studio le nuove dinamiche che i concorrenti andranno a creare all’interno della Casa e, sicuramente, non mancheranno i colpi di scena e pareri discordanti.

Le novità della nuova edizione del Grande Fratello

Questa nuova edizione del Grande Fratello sarà, dunque, un ritorno alle origini. In particolare, punta a valorizzare la convivenza tra i concorrenti e a rendere più snelle le puntate serali, che passeranno da oltre tre ore a circa due ore e mezza. Le puntate saranno strutturate in due momenti principali: la prima parte sarà dedicata a nomination e dinamiche di gioco, mentre la seconda ospiterà le sfide settimanali, le prove segrete e approfondimenti psicologici condotti da esperti esterni. Il programma andrà in onda dalle 21:20 alle 00:30, rispettando le indicazioni per la tutela dei minori e il riposo del pubblico. Tra le novità di quest’anno, i confessionali saranno spostati in un’area più raccolta della Casa, caratterizzata da luci soffuse e arredi caldi. Qui i concorrenti interagiranno con un’intelligenza artificiale in grado di analizzare le emozioni e proporre domande su nostalgia, conflitti, affettività e resilienza.

La regia offrirà riprese in 4K e angolazioni selezionabili tramite app, inclusa la modalità "Punto di Vista 360". Il Grande Giardino ospiterà prove tematiche con scenari vari, mentre il budget settimanale per la spesa sarà legato a gare culinarie. La diretta 24 ore su 24 sarà disponibile su Mediaset Infinity, con un pacchetto Premium per contenuti extra. Ogni settimana andrà in onda alle 23:00 il segmento "Dentro il Gioco", con commenti di media, sociologi e antropologi sulle dinamiche della convivenza.

Programmi

