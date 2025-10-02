Grande Fratello 2025, sondaggi televoto: Anita è già una star, Matteo e Francesco in difficoltà A pochi giorni dalla chiusura del primo televoto, i fan del reality Mediaset sembrano avere già espresso online le prime preferenze nette. Ecco tutti i dettagli.

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del primo televoto della nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Lunedì 6 ottobre, nel corso della diretta, si scopriranno i nomi dei tre concorrenti preferiti dal pubblico da casa che guadagneranno l’immunità in vista del prossimo giro di votazioni. Un risultato atteso con grande curiosità dai fan e dai gieffini, come testimoniano anche i primi sondaggi di questa edizione lanciati da Reality House. Ecco qui sotto tuti i dettagli.

Grande Fratello, i sondaggi oggi: Anita al primo posto, Matteo e Francesco rischiano

Come al solito, i risultati ufficiali del televoto saranno annunciati solo durante la diretta del Grande Fratello. Ma le prime anticipazioni arrivano già dai sondaggi online, che raccolgono impressioni e speranze dei telespettatori. Secondo il sondaggio lanciato da Reality House – e aggiornato alle ore 18 del 1° ottobre – è Anita Mazzotta ad essere la beniamina del pubblico, con il 23% delle preferenze. La segue da vicino Donatella, forte di un consenso del 22%, mentre Grazia e Jonas si piazzano entrambi al 10%. È evidente, quindi, che pur essendo ancora alle prime battute di questa stagione il gradimento si sta già polarizzando su alcune personalità di spicco.

La classifica prosegue con Giulia, Omer, Francesca e Simone a metà strada, mentre Benedetta, Domenico e Matteo faticano a decollare, fermandosi ognuno al 4%. In fondo, a chiudere il gruppo, c’è Francesco che raccoglie solo l’1% dei voti. Va però sottolineato che il pubblico non ha ancora avuto modo di conoscere a fondo tutti i partecipanti, mentre altri concorrenti entreranno ufficialmente nella casa più avanti.

Sondaggi GF oggi, la scarsa popolarità di Matteo Azzali

Particolarmente critica la posizione di Matteo Azzali, maestro di boxe, che si trova attualmente agli ultimi posti nei sondaggi. Il suo scarso gradimento sembra essere il risultato di un ingresso turbolento nella Casa: a poche ore dall’arrivo, Matteo si è reso protagonista di una sfuriata in diretta, manifestando la propria insofferenza verso il clima "troppo leggero" che lo circondava. Non sono mancate minacce di abbandono, che hanno fatto discutere non solo gli altri inquilini, ma anche il pubblico sui social. Una partenza in salita, insomma, che mette Azzali decisamente a rischio.

Ecco il recap del sondaggio sul primo televoto Gf, che si chiuderà lunedì 6 ottobre durante la seconda diretta stagionale:

Chi è il tuo preferito?

Anita 23%

Donatella 22%

Grazia 10%

Jonas 10%

Omer 9%

Giulia 8%

Francesca 6%

Simone 6%

Benedetta 4%

Domenico 3%

Matteo 3%

Francesco 1%

La partenza del Grande Fratello targato Simona Ventura

La nuova era del Grande Fratello, con Simona Ventura al timone e protagonisti esclusivamente Nip, sembra aver raccolto un discreto interesse nell’esordio del 29 settembre. Gli ascolti hanno registrato una media di 2,8 milioni di telespettatori e uno share del 20,4%. Si tratta di numeri decisamente buoni, seppur insufficienti a superare la concorrenza agguerrita della fiction Blanca su Rai 1, che ha messo a segno il 23% di share, conquistando la vetta della serata.

L’attesa ora è tutta per la diretta di lunedì 6 ottobre, dove i televoti saranno finalmente svelati e i preferiti dal pubblico potranno godere dell’immunità. Anita, Donatella, Grazia e Jonas guardano avanti con fiducia, mentre Matteo e Francesco sono chiamati a cambiare passo per evitare di finire subito ai margini dell’edizione. Il gioco è appena iniziato, gli equilibri sono fragili e il Grande Fratello promette scintille – dentro e fuori dalla Casa.

