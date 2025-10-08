Trova nel Magazine
Grande Fratello 2025, quanto guadagnano i concorrenti Nip: la cifra sorprendente

Nell'edizione di quest'anno i compensi dei partecipanti si sono abbassati notevolmente. Ma resta intatto il montepremi finale (con un 'vantaggio' rispetto ai Vip).

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ogni anno, quando riparte il reality più amato della tv italiana, il pubblico si interroga non solo su alleanze, nomination e strategie, ma anche su un tema decisamente più controverso: quanto guadagnano realmente i concorrenti del Grande Fratello? E la domanda sorge spontanea soprattutto nel 2025, dato che gli inquilini della Casa non sono più vipponi – che potevano pretendere cifre più alte – ma persone comuni e del tutto sconosciute. Ecco che cosa siamo riusciti a scoprire sul cachet dei concorrenti e sul montepremi finale di questa edizione.

Grande Fratello 2025, dal montepremi al cachet dei ‘Nip’

A partire dall’edizione numero 15 del Grande Fratello, l’ammontare del montepremi finale è fissato a 100.000 euro. È questa la cifra che anche quest’anno, dunque, i concorrenti in gioco nella Casa cercheranno di accaparrarsi. Anche se, a conti fatti, la somma che il futuro vincitore si metterà in tasca – al netto delle tasse – sarà probabilmente inferiore ai 40 mila euro. Ma ai gieffini di quest’anno va comunque meglio rispetto a quanto accadeva ai colleghi Vip delle scorse edizioni, costretti da regolamento a devolvere il 50% del premio in beneficenza.

Al montepremi finale si aggiungono però altri guadagni, più contenuti e calcolati in base al tempo di permanenza nella Casa. Secondo le stime più attendibili, i concorrenti Nip ricevono una paga giornaliera che si aggira sui 50-80 euro, come rivelato da ex gieffini e confermato anche da Letizia Petris in un’intervista. Tradotto: una settimana nel reality frutta dai 350 ai 560 euro. Niente a che vedere con i 5.000 euro settimanali dei Vip, dunque. Ma comunque abbastanza per dare una piccola svolta economica alle vite dei perfetti sconosciuti coinvolti in questo gioco.

Gli stipendi d’oro degli ex concorrenti Vip

Quanto alle vecchie edizioni vip del Grande Fratello, in quel caso i cachet erano tutto fuorché modesti. I personaggi più noti del mondo dello spettacolo (e dei social) trattavano contratti settimanali che oscillavano tra i 4.000 e i 7.000 euro. Rumors e rivelazioni parlano di vere e proprie trattative a suon di bonus di ingaggio – il cosiddetto ‘gettone alla firma’- che portava il bottino ad aumentare sensibilmente. Wilma Goich, ad esempio, avrebbe superato i 9.000 euro a settimana, mentre Iago García è noto per aver portato a casa 7.000 euro ogni sette giorni. E in alcuni casi, se la popolarità era altissima, si arrivava anche a cifre superiori.

Oggi il Grande Fratello è tornato a coinvolgere la gente comune, con cifre più contenute e meno sprechi. Ma non è detto che la nuova formula guidata da Simona Ventura si riveli economicamente vincente per i vertici di Mediaset.

