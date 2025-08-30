Grande Fratello 2025, Simona Ventura ‘rivoluziona’ il reality: quando inizia e tutte le novità della nuova edizione Dal 29 settembre su Canale 5, parte il GF: nuova Casa, confessionali hi-tech e prove creative: Simona Ventura promette emozioni vere e sorprese ogni settimana.

Ci siamo! Manca un mese circa all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno vede il ritorno di Simona Ventura alla conduzione. In molti speravano di rivederla in questa veste e la conduttrice promette delle grandi novità. L’obiettivo è far tornare il programma alle origini, ciò che era una volta: niente gente famosa (addio, quindi, influencer, tiktoker e youtuber), ma solo persone comuni, con storie vere da raccontare, per un reality semplice, genuino e autentico. In questo modo, si spera di scongiurare il flop che ha perseguitato l’edizione VIP dello scorso anno, condotta da Alfonso Signorini. Ma quando inizia la nuova edizione? Di seguito, vi spiegheremo tutto.

Grande Fratello 2025: quando inizia e le novità della nuova edizione con Simona Ventura

E’ tutto pronto e ora non ci resta che conoscere tutti i dettagli. Simona Ventura è pronta a condurre la nuova edizione del Grande Fratello, uno dei reality più longevi della televisione italiana, con una edizione rinnovata che partirà lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5. L’obiettivo è cercare di valorizzare la convivenza tra concorrenti e alleggerire un po’ la durata delle puntate serali, che passeranno da oltre tre ore a circa due ore e mezza. Le puntate si divideranno in due fasi: la prima dedicata a nomination e dinamiche di gioco, la seconda alle sfide settimanali, prove segrete e approfondimenti psicologici con esperti esterni. Il programma inizierà alle 21:20 e terminerà alle 00:30, in linea con le indicazioni per la tutela dei minori e il riposo del pubblico. Tra le novità, i confessionali saranno spostati in un’area più intima della Casa, con luci soffuse e arredi caldi, dove i concorrenti interagiranno con un’intelligenza artificiale che analizzerà emozioni e proporrà domande su nostalgia, conflitti, affettività e resilienza. La regia sarà immersiva, con riprese in 4K e angolazioni selezionabili tramite l’app, inclusa una modalità "Punto di Vista 360".

Le altre novità del Grande Fratello 2025: prove tematiche, set e molto altro

Il Grande Giardino diventerà un set di prove tematiche con scenari settimanali ispirati a contesti storici, naturalistici e onirici, con elementi interattivi per giochi individuali e di squadra. Il budget settimanale per la spesa sarà legato a gare culinarie, incentivando lavoro di squadra e creatività. La diretta 24 ore su 24 sarà confermata, con telecamere integrate nell’arredamento; gli abbonati a Mediaset Infinity potranno seguirla gratuitamente, mentre un pacchetto Premium offrirà contenuti esclusivi. Ogni settimana andrà in onda alle 23:00 il segmento "Dentro il Gioco", con commenti di media, sociologi e antropologi sulle dinamiche di convivenza.

