Grande Fratello, notte di fuoco tra Donatella e il poliziotto Francesco: l’accusa gravissima sul suo lavoro Continuano le tensioni tra i due concorrenti del GF e compaesani all’interno della casa più spiata d’Italia: cos’è successo dopo la nomination

I concorrenti del Grande Fratello stanno uscendo allo scoperto. A poco più di una settimana dall’inizio dello show condotto da Simona Ventura (ieri è andata in onda la seconda puntata), infatti, tutti i gieffini (o quasi) stanno prendendo confidenza con il ‘formato’ reality. Se da un lato c’è chi, come Grazia Kendi, si sta aprendo sul suo passato, dall’altro non mancano le prime tensioni all’interno della casa più spiata d’Italia, una su tutte quella tra Francesco e Donatella. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, lo scontro Francesco-Donatella: cos’è successo

Il Grande Fratello ha incassato una tremenda batosta con il crollo negli ascolti tv di ieri lunedì 6 ottobre 2025, ma all’interno della casa del reality show di Simona Ventura i concorrenti ‘nip’ stanno mano a mano venendo a galla e adagiandosi al format. Come da tradizione, tra i coinquilini stanno emergendo le prime tensioni e i continui botta e risposta tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto stanno animando le discussioni al GF. I due concorrenti pugliesi sono praticamente compaesani e abitano a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altra, ma all’interno della casa più spiata d’Italia non potrebbero essere più lontani. La casalinga dal passato burrascoso (suo padre è un pentito di mafia, ex del clan Strisciuglio), infatti, non ha perso tempo e ha subito deciso fare il nome del poliziotto alle prime nomination della stagione: "Nomino lui perché non ci sopportiamo proprio, nonostante sia un pugliese. Sì, siamo a pochi chilometri di distanza, ma non ci tolleriamo. Perché quando mi ha detto ‘Tu stai in un mondo tuo’ ha iniziato male". Francesco sostiene invece di essere stato attaccato per il suo lavoro: "Lei mi ha detto che io uso il distintivo per entrare a ballare, che ha visto persone che usano il distintivo. Una persona che dice queste cose per me non vive in Italia".

Il racconto di Francesco nella notte al GF

Nella notte Francesco ha rincarato la dose, raccontando a Domenico, Benedetta, Simone e Francesca tutte le difficoltà del suo rapporto con Donatella: "Non la sopporto, io da quando sono entrato non le ho fatto niente. Ma come faccio? Da quando sono entrato non le ho fatto nulla e lei mi attacca e fa quei discorsi. Ci posso pure andare a parlare, ma mi rompe le scatole dal giorno uno". Il poliziotto ha poi fatto sapere di avere ricevuto anche accuse pesanti relative alla sua professione da parte di Donatella. "La cosa che mi ha fatto andare in bestia è che ha attaccato il mio lavoro, ha detto cose gravi e molto. Io le ho detto ‘Ma tu a dire così non offendi solo me, ma tutti gli agenti di polizia’. Ma come si permette di dire cose gravi di quel tipo? Lei non è che questa cosa me l’ha detta una volta sola. Io mi sto trattenendo, ma lei non deve toccare il mio lavoro e la divisa. Lei ha proprio dichiarato che ha visto entrare delle persone che conosce lei, con il distintivo…questa è una cosa gravissima" ha raccontato Francesco prima di essere silenziato dalla regia del GF.

