Disastro Grande Fratello, il flop ora è clamoroso: la mossa di Mediaset per salvarlo (o cancellarlo) Il reality show condotto da Simona Ventura è crollato al 14,4% di share e ha ‘smarrito’ quasi un milione di spettatori: pronta una nuova ondata di concorrenti

È ufficiale la crisi del Grande Fratello. La terza puntata andata in onda ieri martedì 14 ottobre 2025, infatti, ha certificato il crollo negli ascolti tv del reality show, con quasi un milione di spettatori ‘smarriti’ dopo l’esordio. Lo storico programma di Canale 5 paga a caro prezzo la sua formula ormai usurata e il cast di ‘nip’ non sembra convincere il pubblico: Simona Ventura rischia la chiusura? Scopriamo tutti i numeri e analizziamo la situazione.

Grande Fratello, la crisi d’ascolti di Simona Ventura: cosa succede

Dopo l’incoraggiante debutto dello scorso 29 settembre (20,35% di share), il Grande Fratello è piombato all’allarmante 14,4% di share registrato ieri. La terza diretta stagionale, infatti, ha provato una volta di più la crisi d’ascolti dei reality Mediaset che – con l’eccezione dei numeri da record Temptation Island – sembrano non riuscire più a fare breccia nel pubblico. Il GF ha già perso quasi un milione di spettatori ed è ora sotto la lente d’ingrandimento dei vertici del Biscione; lo scorso anno si parlò di flop per la 18esima edizione guidata da Alfonso Signorini che viaggiava intorno al 17% di share, ma la (seppure ottima) conduzione di Simona Ventura non è riuscita a fare di meglio, anzi.

Nonostante il traino importante de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (che continua a dominare l’access prime time), infatti, il Grande Fratello è caduto sotto i colpi della terza stagione di Blanca, che sta raggiungendo numeri da urlo in prima serata su Rai 1. Il rischio più grande in casa Mediaset, ovviamente, è andare incontro all’ennesimo flop se non addirittura a un’altra cancellazione dopo The Couple di Ilary Blasi, La Talpa di Diletta Leotta e L’Isola dei Famosi. Al momento il reality non rischierebbe la chiusura, anche e soprattutto perché i costi di questa edizione (senza i super cachet da pagare ai ‘vipponi’) sono molto contenuti. Il prime time di Canale 5, tuttavia, riesce a raggiungere più del 15% di share con le dizi turche, molto più economiche rispetto al GF; non sono da escludere riflessioni in merito, soprattutto se il trend degli ascolti non dovesse cambiare.

I provvedimenti Mediaset per scongiurare la cancellazione: cosa succederà

La terza puntata del Grande Fratello e il crollo negli ascolti tv ha messo una volta di più in evidenza i problemi del reality show di Canale 5: un format vecchio, una formula a dir poco usurata dopo (letteralmente) un quarto di secolo di messa in onda e un cast che stenta a decollare. Al di là degli opinionisti (gli ex Ascanio Celestini, Floriana Secondi e Cristina Plevani non sono bastati), la scelta dei concorrenti ‘nip’ non sta convincendo anche perché, al momento, non sembrano esserci gieffini interessanti in grado di dare una svolta al programma. Ecco perché non è da escludere che Mediaset stia preparando una nuova infornata di concorrenti, pronti a varcare l’iconica porta rossa, fare il loro ingresso nella casa più spiata e soprattutto cercare di ribaltare i dati Auditel.

