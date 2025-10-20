Grande Fratello (20 ottobre), chi è stato eliminato: televoto flash tra accuse e polemiche
Televoto flash nella quarta puntata del Grande Fratello: in nomination Mattia, Flaminia, Matteo e Bena, accusati di aver fatto poco nella Casa. Ecco chi è uscito.
Dopo l’emozione dovuta al rientro di Anita Mazzotta nella Casa dopo la morte della madre, e il ‘cazziatone’ di Simona Ventura a Jonas Pepe per le parole troppo ‘spinte’ spese all’indirizzo di Grazia, al Grande Fratello è tempo di un televoto flash a sorpresa. Nel corso della puntata di lunedì 20 ottobre 2025, gli autori hanno organizzato una votazione ‘live’ in cui il pubblico ha deciso il nome del secondo eliminato dopo Giulio Carotenuto (uscito la scorsa settimana). Sulla graticola delle nomination sono finiti quattro concorrenti: Bena, Matteo, Mattia e Flaminia. Ecco qual è stato il risultato, le percentuali e chi ha abbandonato la casa
Grande Fratello, televoto flash: Mattia, Flaminia Matteo, Bena
Le serata thrilling al Grande Fratello (QUI il recap completo) è partita col risultato del televoto tra Bene, Grazia, Francesco e Giulia, finiti in nomination al termine della scorsa puntata. Il concorrente meno votato dal pubblico è stato Bena, che è stato così il primo a finire nelle nomination di una votazione flash organizzata dagli autori. A fargli compagnia, tre gieffini indicati dal pubblico con un sondaggio social, che ha stabilito chi si è messo meno in gioco in queste prime tre settimane di programma.
L’attacco di Ascanio ai concorrenti
Prima dei risultati, in studio c’è stata una filippica degli opinionisti contro il gruppo al completo, accusato di aver vissuto questi giorni tra finto buonismo e dinamiche alla camomilla. Il più agguerrito è stato Ascanio Pacelli, che ha preso di mira Matteo: "La grande paura non è essere giudicati, ma essere trasparenti come siete tutti voi in questa casa. Matteo tu stai facendo il coach, ma devi tirare fuori la grinta". Una teoria appoggiata anche da Simona Ventura e dall’opinionista ‘speciale’ Sonia Bruganelli, tutti impegnati a dare una strigliata ai gieffini per ‘accendere’ finalmente questo Grande Fratello. L’impressione è che l’input al ‘cazziatone’ sia arrivato direttamente dagli autori, che finora hanno assistito a settimane prive di dinamiche davvero interessanti: un vero dramma per un reality come il Gf che vive di tensioni, scontri e discussioni.
Grande Fratello, chi è stato eliminato lunedì 20 ottobre
Il televoto flash aveva una ‘question’ in positivo: "Chi vuoi salvare?". Dopo circa 30 minuti di votazione, Simona Ventura ha letto i risultati del televoto flash. Il concorrente meno votato è stato Bena Benabdallah.
