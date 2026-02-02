Grammy Awards 2026, da Lady Gaga a Bad Bunny: la lista dei vincitori e le proteste contro Trump e l'ICE Molti degli artisti presenti alla kermesse, dopo aver ricevuto i loro premi, hanno fatto discorsi forti: "Non siamo animali. Siamo esseri umani e siamo americani".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

La magia dei Grammy Awards è di nuovo andata in scena dalla Crypto.com Arena di Los Angeles. L’edizione 2026 della kermesse, ormai considerata come gli oscar della musica mondiale, ha premiato diversi artisti contemporanei che si sono contraddistinti con i loro lavori e performance in tantissimi generi, ben 95 categorie, che vanno dal pop al rock, fino alla jazz. Da Bad Bunny con il premio come Miglior album dell’anno (primo cantante in lingua spagnola a vincere la statuett), a Lady Gaga (Premio per l’album pop vocale), passando per Kendrick Lamar che ha conquistato il maggior numero di categorie, e Billie Eilish che ha vinto la canzone dell’anno con ‘Wildflower‘. A unire tutti questi cantanti sul palco dei Grammy, però, non è stata solo la musica e i vari premi conquistati, ma anche i discorsi di protesta contro le politiche di Trump e i crimini dell’ICE.

Grammy Awards 2026, i discorsi di Bad Bunny e Billie Eilish contro Trump e l’ICE

Non solo premi e riconoscimenti sul palco dei Grammy 2026, ma anche voci di protesta compatte contro Donald Trump e gli atti criminosi dell’ICE che hanno portato agli omicidi di Alex Pretti e Renee Good. Bad Bunny, dopo aver ricevuto il premio come Miglior album dell’anno con ‘Debí Tirar Más Fotos’, non ha perso l’occasione:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima di ringraziare Dio, dico basta ICE. Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani. Lo so che è difficile non odiare in questi giorni e a volte ho pensato che fossimo ‘contaminados’, non so come dirlo in inglese. L’odio diventa più forte con più odio. L’unica cosa che è più potente dell’odio è l’amore. Quindi, per favore, dobbiamo essere diversi. Se lottiamo, dobbiamo farlo con amore. Non li odiamo, amiamo la nostra gente, amiamo la nostra famiglia ed è così che si fa. Con amore. Non dimenticatelo, per favore. Grazie!

Anche Billie Eilish ha usato il palco per dire la sua: "Per quanto mi senta grata, onestamente non sento il bisogno di dire altro, se non che nessuno è illegale su una terra rubata. È davvero difficile sapere cosa dire o cosa fare in questo momento… dobbiamo continuare a lottare, a far sentire la nostra voce e a protestare", per poi concludere con una parte censurata dalla CBS ("E fan*ulo l’ICE, è tutto quello che dirò. Scusate!")

Grammy 2026, la lista dei vincitori divisi per categorie

Song of the year Billie Eilish – Wildflower

Record of the year Kendrick Lamar feat SZA – Luther

Album of the year Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Best new artist Olivia Dean

Best pop vocal album Lady Gaga – Mayhem

Best pop solo performance Lola Young – Messy

Best pop duo/group performance Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Best dance/electronic recording Tame Impala – End Of Summer

Best dance/electronic album FKA Twigs – Eusexua

Best dance/pop recording Lady Gaga – Abracadabra

Best traditional pop vocal album Laufey – A Matter Of Time

Best Latin pop album Natalia Lafourcade – Cancionera

Best música urbana album Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Best rock performance Yungblud ft Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes (Live From Villa Park)

Best rock song Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Best rock album Turnstile – Never Enough

Best alternative music album The Cure – Songs Of A Lost World

Best alternative music performance The Cure – Alone

Best metal performance Turnstile – Birds

Best rap performance Clipse, Pusha T & Malice feat Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

Best melodic rap performance Kendrick Lamar with SZA – Luther

Best rap song Kendrick Lamar feat Lefty Gunplay – TV Off

Best rap album Kendrick Lamar – GNX Best country solo performance Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

Best country duo/group performance Shaboozey & Jelly Roll – Amen

Best country song Tyler Childers – Bitin’ List

Best contemporary country album Beautifully Broken

Best R&B performance Kehlani – Folded

Best R&B song Kehlani – Folded

Best R&B album Leon Thomas – Mutt

Best African music performance Tyla – Push 2 Start

Producer of the Year, Non-Classical Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)

Songwriter of the Year, Non-Classical Amy Allen (Rosé, Jennie, Sabrina Carpenter)

Film e TV

Best comedy album Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Best compilation soundtrack for visual media Sinners – Various artists

Best score soundtrack for visual media (includes film and televison) Ludwig Göransson – Sinners

Best score soundtrack for video games and other interactive media Austin Wintory – Sword of the Sea

Best song written for visual media Huntr/x – Golden (From K-Pop Demon Hunters)

Best audiobook narration Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Best music video Doechii – Anxiety

Best music film John Williams – Music by John Williams

Best jazz vocal album Samara Joy – Portrait

Best jazz instrumental album Sullivan Fortner feat Peter Washington & Marcus Gilmore – Southern Nights

Best alternative jazz album Nate Smith – Live-Action

Best jazz performance Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Best musical theatre album Buena Vista Social Club

Best opera recording Heggie: Intelligence – Kwamé Ryan, conductor (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Best orchestral performance Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra)

Potrebbe interessarti anche