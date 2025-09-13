Grace For The World, Andrea Bocelli e Pharrell Williams insieme nel concerto che unisce musica e fede: scaletta e ospiti Piazza San Pietro diventa teatro di Grace for the World: un concerto evento unico con Bocelli, Pharrell e leggende mondiali per unire fede, arte e spettacolo.

Stasera, sabato 13 settembre 2025 Piazza San Pietro diventerà il cuore pulsante di un evento mai visto prima: Grace for the World, il concerto che intreccia musica, spiritualità e spettacolo globale. Andrea Bocelli e Pharrell Williams guideranno un cast stellare con star come Jennifer Hudson, John Legend e Karol G, in uno show trasmesso in diretta mondiale su Disney+, mentre i telespettatori potranno godersi l’evento su Rete 4. Tra cori internazionali, proiezioni ispirate alla Cappella Sistina e un emozionante spettacolo di droni, il Vaticano offrirà un tributo unico alla fratellanza universale.

Grace For The World, gli ospiti del mega concerto in Vaticano

Grace for the World è il grande concerto in programma il 13 settembre 2025 alle ore 21.00 in Piazza San Pietro, trasmesso in diretta streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite Now Smart Stick). L’evento unirà la celebrazione religiosa e lo spettacolo musicale internazionale, trasformando il cuore del Vaticano in un palcoscenico bellissimo. Sul palco arriveranno grandi ospiti: infatti, si esibiranno star come Jennifer Hudson, BamBam, Pharrell Williams (insieme al coro gospel Voices of Fire), Andrea Bocelli, John Legend, Karol G, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll e Angélique Kidjo. A loro si affiancheranno il Coro della Diocesi di Roma, diretto da Marco Frisina, e un coro internazionale guidato da Adam Blackstone. Lo spettacolo sarà arricchito da un innovativo spettacolo di luci e droni firmato Nova Sky Stories, con proiezioni ispirate alla Cappella Sistina.

Il concerto celebra due momenti simbolici: il Giubileo 2025 e la chiusura del World Meeting on Human Fraternity, promosso dalla Fondazione Fratelli Tutti, con l’obiettivo di diffondere un messaggio universale di fratellanza e cura del Creato. La produzione vanta nomi di rilievo: Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Nova Sky Stories e Something in the Water, insieme a Solina Chau, Mark e Roma Burnett, Kimbal Musk e Fever. La regia è affidata a Sam Wrench e la produzione a Jesse Collins Entertainment.

La scaletta del concerto

Di seguito, l’ordine delle esibizioni, ovvero, la scaletta:

Jennifer Hudson;

BamBam (rapper thailandese del gruppo kpop Got7);

Pharrell Williams con il coro gospel Voices of Fire;

Andrea Bocelli;

John Legend;

Karol G (cantautrice colombiana);

Clipse (duo hip-hop);

Teddy Swims;

Jelly Roll;

Il Coro della Diocesi di Roma diretto dal Maestro Marco Frisina;

Angélique Kidjo insieme a un coro internazionale e diretto per l’occasione da Adam Blackstone.

Quando e dove vedere Grace For The World, in tv e in streaming

Il concerto Grace For The World andrà in onda stasera, sabato 13 settembre 2025, su Rete 4 alle 21:00. Potrete seguirlo in streaming anche su Disney+.

