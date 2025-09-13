Grace For The World, Andrea Bocelli e Pharrell Williams insieme nel concerto che unisce musica e fede: scaletta e ospiti
Piazza San Pietro diventa teatro di Grace for the World: un concerto evento unico con Bocelli, Pharrell e leggende mondiali per unire fede, arte e spettacolo.
Stasera, sabato 13 settembre 2025 Piazza San Pietro diventerà il cuore pulsante di un evento mai visto prima: Grace for the World, il concerto che intreccia musica, spiritualità e spettacolo globale. Andrea Bocelli e Pharrell Williams guideranno un cast stellare con star come Jennifer Hudson, John Legend e Karol G, in uno show trasmesso in diretta mondiale su Disney+, mentre i telespettatori potranno godersi l’evento su Rete 4. Tra cori internazionali, proiezioni ispirate alla Cappella Sistina e un emozionante spettacolo di droni, il Vaticano offrirà un tributo unico alla fratellanza universale.
Grace For The World, gli ospiti del mega concerto in Vaticano
Grace for the World è il grande concerto in programma il 13 settembre 2025 alle ore 21.00 in Piazza San Pietro, trasmesso in diretta streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite Now Smart Stick). L’evento unirà la celebrazione religiosa e lo spettacolo musicale internazionale, trasformando il cuore del Vaticano in un palcoscenico bellissimo. Sul palco arriveranno grandi ospiti: infatti, si esibiranno star come Jennifer Hudson, BamBam, Pharrell Williams (insieme al coro gospel Voices of Fire), Andrea Bocelli, John Legend, Karol G, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll e Angélique Kidjo. A loro si affiancheranno il Coro della Diocesi di Roma, diretto da Marco Frisina, e un coro internazionale guidato da Adam Blackstone. Lo spettacolo sarà arricchito da un innovativo spettacolo di luci e droni firmato Nova Sky Stories, con proiezioni ispirate alla Cappella Sistina.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il concerto celebra due momenti simbolici: il Giubileo 2025 e la chiusura del World Meeting on Human Fraternity, promosso dalla Fondazione Fratelli Tutti, con l’obiettivo di diffondere un messaggio universale di fratellanza e cura del Creato. La produzione vanta nomi di rilievo: Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Nova Sky Stories e Something in the Water, insieme a Solina Chau, Mark e Roma Burnett, Kimbal Musk e Fever. La regia è affidata a Sam Wrench e la produzione a Jesse Collins Entertainment.
La scaletta del concerto
Di seguito, l’ordine delle esibizioni, ovvero, la scaletta:
- Jennifer Hudson;
- BamBam (rapper thailandese del gruppo kpop Got7);
- Pharrell Williams con il coro gospel Voices of Fire;
- Andrea Bocelli;
- John Legend;
- Karol G (cantautrice colombiana);
- Clipse (duo hip-hop);
- Teddy Swims;
- Jelly Roll;
- Il Coro della Diocesi di Roma diretto dal Maestro Marco Frisina;
- Angélique Kidjo insieme a un coro internazionale e diretto per l’occasione da Adam Blackstone.
Quando e dove vedere Grace For The World, in tv e in streaming
Il concerto Grace For The World andrà in onda stasera, sabato 13 settembre 2025, su Rete 4 alle 21:00. Potrete seguirlo in streaming anche su Disney+.
Potrebbe interessarti anche
Elisa e Cesare Cremonini: la coppia (imprevedibile) che fa sognare
Elisa, una notte magica a San Siro: tra ospiti speciali, scenografie spettacolari e ...
Andrea Bocelli, chi è il figlio Amos. Il lavoro prestigioso e il rapporto (speciale) con il padre
Amos Bocelli, primogenito del celebre tenore, unisce la passione per la musica e gli...
Alessandra Amoroso a Caracalla, il concerto-evento su Canale 5 (col pancione): ospiti, scaletta, chi canta
Questa sera andrà in onda sul quinto canale Mediaset lo show dell'ex concorrente di ...
Amos Bocelli, ore d’ansia per il figlio di Andrea Bocelli: sospetto botulino, il verdetto dei medici. Come sta
Il primogenito del tenore è stato costretto a recarsi in ospedale col padre per dei ...
Semplicemente Fiorella Mannoia, il concerto evento su Rai 1: scaletta, ospiti, chi canta stasera
Semplicemente Fiorella va in onda stasera, mercoledì 10 settembre, su Rai 1, con tan...
Elisa, il concerto a San Siro con ospiti stellari: chi ci sarà e la scaletta di stasera
L'artista, per la prima volta al Meazza di Milano, sarà su Canale 5 per celebrare la...
Caso Kercher, la famiglia di Meredith si scaglia contro la serie su Amanda Knox
I parenti della studentessa uccisa a Perugia si scagliano contro la serie Disney+ Th...
'Annalisa - Tutti in Arena', il concerto su Canale 5: scaletta, ospiti e il duetto che la farà crollare in lacrime
La camaleontica pop star Annalisa farà cantare tutti su Canale 5, con il concerto ev...