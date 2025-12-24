Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Netflix, Kate Winslet sorprende alla regia ed Helen Mirren è favolosa: un film perfetto per Natale

Disponibile dal 24 dicembre su Netflix, il film racconta un dramma familiare intenso e toccante: tutti i dettagli nel Video!

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Netflix chiude il 2025 con un film che promette di far discutere e commuovere gli spettatori durante le festività: Goodbye June. La pellicola, disponibile in streaming dal 24 dicembre, è un dramma familiare intenso e toccante diretto da una delle attrici più acclamate del nostro tempo, Kate Winslet, alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa.

La storia esplora le dinamiche complesse di una famiglia britannica costretta a fare i conti con la salute in declino della loro madre, June, che decide di affrontare il proprio tempo che resta con ironia, sincerità e amore, cercando di riunire i suoi figli per un ultimo, significativo Natale insieme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A guidare il cast c’è un ensemble di attori di grande calibro internazionale: Helen Mirren nel ruolo di June, la matriarca della famiglia. Kate Winslet interpreta Julia, una delle quattro figlie. E sebbene venga distribuito nel periodo delle feste, Goodbye June si distanzia dal classico film natalizio leggero: qui si affrontano temi forti e universali come il lutto, il perdono, la fragilità umana e il valore del tempo condiviso con chi si ama.

Trovate tutti i dettagli, la trama completa e le curiosità nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Kate Winslet e Jake Paul

Netflix accende il Natale: dal dramma con Kate Winslet al pugilato di Jake Paul

Una selezione di film e documentari netflix pensati per accompagnare le serate delle...
Jay Kelly - George Clooney

Film Netflix, le uscite di dicembre 2025: dalle commedie natalizie al ritorno di George Clooney

Ecco tutti i dettagli sulle nuove uscite cinematografiche che faranno capo alla piat...
Serena Rossi Mina Settembre 3

Netflix, Serena Rossi travolta da una straziante storia vera: la sorte dei bimbi napoletani nel 1946

Serena Rossi è la protagonista de Il treno dei bambini, un film disponibile in strea...
Netflix prepara un Natale da sogno: 5 film italiani da non perdere che vi faranno ridere, commuovere ed emozionare

Netflix prepara un Natale da sogno: 5 film italiani da vedere che vi faranno ridere e commuovere

Dal romanticismo alle risate, scoprite i 5 film italiani di Natale su Netflix che tr...
Emily in Paris 5 quando esce su Netflix

Emily in Paris 5, su Netflix torna il glamour e questa volta sarà in Italia (e non solo a Venezia)

Il capitolo 5 della serie esce il 18 dicembre su Netflix con nuove sfide per Emily C...
Avatar 3 - Fuoco e cenere: le prime reazioni della critica non lasciano dubbi

Avatar 3 - Fuoco e cenere, le recensioni della critica lasciano senza parole: ecco perché

Cominciano ad arrivare le prime reazioni dei critici sul nuovo capitolo della saga d...
Train Dreams, spiegazione del finale del film in streaming su Netflix

Train Dreams, il finale enigmatico del film Netflix spiazza gli italiani: ecco perché

Su Netflix sta scalando la classifica il film Train Dreams (già al secondo posto), g...
I delitti del BarLume e Jack Black

Sky e Now preparano la sfida a Netflix per Natale 2025: i film e le serie tv in esclusiva

Dicembre e i primi giorni di gennaio sulle piattaforme Sky e NOW si preannunciano ri...
I film in TV stasera: Sarah Felberbaum si sposa per finta (ma qualcosa va storto)

I film in TV stasera: Sarah Felberbaum si sposa per finta (ma qualcosa va storto)

Tutte le pellicole disponibili nella serata di venerdì 12 dicembre 2025: dalla Sposa...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Letizia Arnò

Letizia Arnò
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Nicole Belloni

Nicole Belloni
Lily Collins

Lily Collins

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963