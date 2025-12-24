Netflix, Kate Winslet sorprende alla regia ed Helen Mirren è favolosa: un film perfetto per Natale Disponibile dal 24 dicembre su Netflix, il film racconta un dramma familiare intenso e toccante: tutti i dettagli nel Video!

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Netflix chiude il 2025 con un film che promette di far discutere e commuovere gli spettatori durante le festività: Goodbye June. La pellicola, disponibile in streaming dal 24 dicembre, è un dramma familiare intenso e toccante diretto da una delle attrici più acclamate del nostro tempo, Kate Winslet, alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa.

La storia esplora le dinamiche complesse di una famiglia britannica costretta a fare i conti con la salute in declino della loro madre, June, che decide di affrontare il proprio tempo che resta con ironia, sincerità e amore, cercando di riunire i suoi figli per un ultimo, significativo Natale insieme.

A guidare il cast c’è un ensemble di attori di grande calibro internazionale: Helen Mirren nel ruolo di June, la matriarca della famiglia. Kate Winslet interpreta Julia, una delle quattro figlie. E sebbene venga distribuito nel periodo delle feste, Goodbye June si distanzia dal classico film natalizio leggero: qui si affrontano temi forti e universali come il lutto, il perdono, la fragilità umana e il valore del tempo condiviso con chi si ama.

Trovate tutti i dettagli, la trama completa e le curiosità nel Video!

