Intrighi, spie e un volo dirottato: su Netflix arriva il thriller coreano che non lascia scampo Byun Sung-hyun racconta il potere che mente, tratta e tradisce, in un film dove il vero nemico non ha volto ma solo interessi. Su Netflix un thriller avvincente

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Negli ultimi anni, film e serie coreane stanno conquistando milioni di persone grazie alle loro trame avvincenti. A scommettere maggiormente su questo successo è Netflix, sulla cui piattaforma streaming arriva oggi un thriller storico, un dramma politico ispirato a una storia vera del 1970: il dirottamento di un aereo della Japan Airlines compiuto dal gruppo comunista giapponese noto come ‘Red Faction’. Siete curiosi di saperne di più, vero? Bene, allora proseguite la lettura.

Good News: trama, cast e quando esce il nuovo film coreano

Eh sì, Netflix non smette mai di stupire e proprio oggi, venerdì 17 ottobre 2025, esce un nuovo film thriller coreano, intitolato Good News. Nel 1970, poco dopo il decollo da Haneda, un volo per Itazuke viene dirottato dalla Frazione dell’Armata Rossa con l’intento di raggiungere Pyongyang, ma l’assenza di accordi tra Giappone e Corea del Nord impedisce un atterraggio sicuro, e l’aereo resta senza destinazione. A Seul, le autorità sudcoreane attivano un piano segreto guidato da Nessuno (Sul Kyung-gu), un enigmatico agente dell’intelligence. Su incarico del direttore Park Sang-hyeon (Ryu Seung-beom), Nessuno recluta Seo Go-myung (Hong Kyung), tenente d’élite dell’Aeronautica, con il compito quasi impossibile di deviare l’aereo da terra senza salirvi a bordo. Intanto, le agenzie di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti cercano soluzioni non convenzionali per gestire la crisi, in un gioco rischioso che può mettere in pericolo gli ostaggi e provocare un disastro diplomatico. La fragile coalizione deve fare l’impossibile: fermare i dirottatori e garantire l’atterraggio sicuro prima che sia troppo tardi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguardo il cast, troviamo: Seol Kyung-gu, noto volto del cinema coreano, interpreta l’enigmatico Nessuno. Al suo fianco troviamo Hong Kyung, già protagonista di D.P. e Weak Hero, nel ruolo del tenente, e Ryoo Seung-bum (Moving) nel ruolo del capo dei servizi. Tra gli altri attori, vi sono anche: Yamada Takayuki, Shiina Kippei, Kim Sung-oh, Show Kasamatsu e Nairu Yamamoto.

Curiosità sul film Good News e dove vederlo in streaming

Le riprese di Good News si sono svolte principalmente a Seoul, dove l’Aeroporto Internazionale di Gimpo è stato utilizzato per rappresentare quello di Pyongyang e il JW Marriott Hotel di Dongdaemun per la conferenza stampa. Il film ha debuttato al Toronto International Film Festival 2025 nella sezione Special Presentations e poi al Busan International Film Festival. Alla presentazione del film il regista ha affermato: "Volevo che il film riflettesse il presente perché certe dinamiche del potere non cambiano mai, anche quando cambiano i tempi". Il film Good News esce oggi, 17 ottobre 2025, su Netflix e potete vederlo in streaming sulla piattaforma.

Potrebbe interessarti anche