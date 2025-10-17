Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Intrighi, spie e un volo dirottato: su Netflix arriva il thriller coreano che non lascia scampo

Byun Sung-hyun racconta il potere che mente, tratta e tradisce, in un film dove il vero nemico non ha volto ma solo interessi. Su Netflix un thriller avvincente

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Negli ultimi anni, film e serie coreane stanno conquistando milioni di persone grazie alle loro trame avvincenti. A scommettere maggiormente su questo successo è Netflix, sulla cui piattaforma streaming arriva oggi un thriller storico, un dramma politico ispirato a una storia vera del 1970: il dirottamento di un aereo della Japan Airlines compiuto dal gruppo comunista giapponese noto come ‘Red Faction’. Siete curiosi di saperne di più, vero? Bene, allora proseguite la lettura.

Good News: trama, cast e quando esce il nuovo film coreano

Eh sì, Netflix non smette mai di stupire e proprio oggi, venerdì 17 ottobre 2025, esce un nuovo film thriller coreano, intitolato Good News. Nel 1970, poco dopo il decollo da Haneda, un volo per Itazuke viene dirottato dalla Frazione dell’Armata Rossa con l’intento di raggiungere Pyongyang, ma l’assenza di accordi tra Giappone e Corea del Nord impedisce un atterraggio sicuro, e l’aereo resta senza destinazione. A Seul, le autorità sudcoreane attivano un piano segreto guidato da Nessuno (Sul Kyung-gu), un enigmatico agente dell’intelligence. Su incarico del direttore Park Sang-hyeon (Ryu Seung-beom), Nessuno recluta Seo Go-myung (Hong Kyung), tenente d’élite dell’Aeronautica, con il compito quasi impossibile di deviare l’aereo da terra senza salirvi a bordo. Intanto, le agenzie di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti cercano soluzioni non convenzionali per gestire la crisi, in un gioco rischioso che può mettere in pericolo gli ostaggi e provocare un disastro diplomatico. La fragile coalizione deve fare l’impossibile: fermare i dirottatori e garantire l’atterraggio sicuro prima che sia troppo tardi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguardo il cast, troviamo: Seol Kyung-gu, noto volto del cinema coreano, interpreta l’enigmatico Nessuno. Al suo fianco troviamo Hong Kyung, già protagonista di D.P. e Weak Hero, nel ruolo del tenente, e Ryoo Seung-bum (Moving) nel ruolo del capo dei servizi. Tra gli altri attori, vi sono anche: Yamada Takayuki, Shiina Kippei, Kim Sung-oh, Show Kasamatsu e Nairu Yamamoto.

Curiosità sul film Good News e dove vederlo in streaming

Le riprese di Good News si sono svolte principalmente a Seoul, dove l’Aeroporto Internazionale di Gimpo è stato utilizzato per rappresentare quello di Pyongyang e il JW Marriott Hotel di Dongdaemun per la conferenza stampa. Il film ha debuttato al Toronto International Film Festival 2025 nella sezione Special Presentations e poi al Busan International Film Festival. Alla presentazione del film il regista ha affermato: "Volevo che il film riflettesse il presente perché certe dinamiche del potere non cambiano mai, anche quando cambiano i tempi". Il film Good News esce oggi, 17 ottobre 2025, su Netflix e potete vederlo in streaming sulla piattaforma.

Potrebbe interessarti anche

La Regina dell'Autostima, su Prime Video è arrivata una nuova serie coreana in streaming

Prime Video lancia il drama coreano con un'attrice mozzafiato

Truffe spettacolari, giustizia fuori dagli schemi e cast ecceziononale in questa nuo...
Le migliori serie tv coreane su Netflix

5 serie TV coreane da vedere assolutamente su Netflix che vi faranno rivalutare Squid Game

Ecco 5 serie TV coreane su Netflix imperdibili e adatte anche al pubblico più esigen...
Romantics Anonymous, quando esce la nuova serie giapponese in streaming su Netflix

Netflix unisce Giappone e Corea in una nuova serie che farà sciogliere il cuore ai più romantici

Una collaborazione senza precedenti tra attori giapponesi e coreani dà vita a una st...
Su Netflix sta spopolando questa serie tv coreana in cui i desideri si avverano sul serio

Su Netflix c'è una serie tv coreana in cui i desideri si avverano davvero

Il catalogo coreano del Colosso dello streaming nasconde una piccola perla che vi fa...
Riccardo Scamarcio prende la via del thriller in questo film su Netflix

Riccardo Scamarcio devastato dal dolore in un film su Netflix che vi terrà col fiato sospeso

L'attore pugliese ritrova Renato De Maria dopo Lo Spietato e affianca Annabelle Wall...
Come Un Gatto In Tangenziale, Antonio Albanese protagonista del film in streaming su Netflix

Netflix, Antonio Albanese svela un'Italia ferita e dimenticata in questo film che lascia il segno

Antonio Albanese sorprende su Netflix con 100 domeniche, un film intenso e umano che...
5 serie TV romantiche su Netflix

Le migliori serie tv romantiche da vedere a ottobre su Netflix: queste 5 parlano di amori autentici

Se siete amanti del romanticismo, ecco 5 serie TV disponibili su Netflix che parlano...
Marilyn Ha Gli Occhi Neri, Miriam Leone protagonista del film in streaming su Netflix

Miriam Leone lancia su Netflix un film pieno di intrighi, segreti e colpi di scena

Con ironia e tanta intensità, il film di Simone Godano, disponibile su Netflix, espl...
L'attrice de Il Segreto inconfondibile in questa serie tv su Netflix tratta da una (drammatica) storia vera

L'attrice de Il Segreto scombussola i cuori in questo film su Netflix tratto da una (drammatica) storia vera

Susana Abaitua, volto di punta del cinema spagnolo, è protagonista di un film che ri...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Sofia Bartoli

Sofia Bartoli
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963