Good Boy, il trailer del film horror visto dagli occhi di un cane che vi farà tremare… e abbaiare di paura
Good Boy racconta il terrore attraverso lo sguardo di Indy: il cane che sfida l’oscurità per salvare i suoi umani in un film horror unico (e inquietante).
Nelle scorse ore, è stato pubblicato il trailer di Good Boy, un inquietante film horror diretto da Ben Leonberg, e che racconta una storia ansiogena e da incubo, vista dal punto di vista di un cane, in cui la fedeltà dell’animale diventa l’ultima difesa contro le forze oscure. Tutto promette davvero molto bene, ma siamo sicuri che bisognerà essere forti di stomaco per vedere questa pellicola e cercare di uscirne mentalmente intatti. Se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli, allora siete nel posto giusto e non dovete fare altro che continuare a leggere l’articolo.
Good Boy, il trailer del film horror mostra il coraggio di un cane
Ci siamo quasi, o meglio, l’uscita è quasi vicina. Good Boy, l’horror che segue eventi terrificanti dal punto di vista di un cane, ha conquistato il pubblico al SXSW Film & TV Festival 2025 e sarà nei cinema americani a ottobre, dopo anteprime all’Overlook Film Festival e Fantasia 2025. Scritto da Alex Cannon e Ben Leonberg, che ne cura anche la regia, il film vede nel cast Indy il cane, Shane Jensen, Arielle Friedman e Larry Fessenden. Ben e Kari Fischer, amici umani di Indy, sono anche produttori.
Di cosa parla Good Boy? La trama e dove vederlo in streaming
Good Boy, diretto da Ben Leonberg, ha ricevuto recensioni positive grazie alla performance del protagonista a quattro zampe e alla sua originalità. La storia segue Indy e il suo padrone Todd, che si trasferiscono dalla città in campagna. Indy, subito diffidente verso la vecchia casa misteriosa, percepisce presenze invisibili, segnali di un cane morto e visioni dell’atroce destino del precedente abitante. Quando le forze oscure minacciano Todd, Indy deve affrontare una presenza malvagia per salvare il suo amico. Parlando del film, il regista ha spiegato: "Penso che tutti coloro che hanno un animale domestico si saranno preoccupati nel vedere il proprio cane abbaiare verso il nulla o fissare gli angoli della casa. Abbiamo voluto esplorare questo come fulcro del film e da lì renderlo un film horror". Leonberg e sua moglie Kari Fischer hanno girato il film nella loro casa, impiegando oltre 400 giorni, soprattutto perché Indy non era un cane addestrato.
Attualmente, sappiamo che la pellicola uscirà nei cinema americani a ottobre, mentre nelle sale cinematografiche italiane, non sappiamo ancora quando lo vedremo. Per quanto riguarda la disponibilità in streaming, Good Boy dovrebbe essere visibile, in America, su Shudder, mentre nel nostro Bel Paese, non sappiamo quale piattaforma lo ‘ospiterà’. Noi continueremo ad aggiornarvi.
