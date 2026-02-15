Good Boy mostra il lato oscuro della “cura”: il trailer esteso del film più disturbante dell’anno Alla Festa del Cinema di Roma, quest'anno, ha conquistato pubblico e critica: ecco il trailer esclusivo del film thriller dark Good Boy, di Jan Komasa.

Tra i vari titoli (di tutto rispetto) presenti alla Festa del Cinema di Roma, uno in particolare si è distinto, tanto da essere una vera rivelazione. Stiamo parlando di Good Boy, film diretto da Jan Komasa. La pellicola ha conquistato pubblico e critica e, inoltre, il giovane protagonista, Anson Boon, ha vinto anche il premio come Miglior Attore. Si tratta di un thriller dark, teso, cupo, inquietante e disturbante. In questo articolo non vi parliamo solo del film, ma vi parliamo del trailer italiano.

Good Boy, violenza e crudeltà nel trailer del film più atteso dell’anno

Un ragazzo che si diverte e fa baldoria in un locale, poi il buio più totale. Al risveglio si ritrova incatenato nel seminterrato di una casa sconosciuta. E’ così che si apre il trailer (qui in italiano) di Good Boy, film di Jan Komas con protagonista Anson Boon. Nella clip, il giovane subisce violenza da una famiglia ‘strana’, psicopatica. In particolare, è l’uomo di casa a punirlo e lo fa per un solo motivo: cercare di educare il ragazzo, farlo diventare un ‘bravo ragazzo’. E così, con un collare stretto al collo e una lunga catena, il giovane ha possibilità di spostarsi in casa ma, ogni mossa o parola sbagliata, è sinonimo di crudeltà. Insomma, si tratta di un thriller davvero disturbante, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che pone numerosi interrogativi come il valore della libertà, le scelte sbagliate che facciamo e quelle che definiscono ciò che siamo.

Di seguito una versione più estesa e disturbante del trailer italiano di Good Boy in lingua originale:

Trama, cast e quando esce il film Good Boy

La trama del film Good Boy segue Tommy, un diciannovenne teppista immerso in droga, feste e violenza, che viene rapito dopo una notte di eccessi e si risveglia con una catena al collo nel seminterrato della villa isolata di Chris, sua moglie Kathryn e il figlio Jonathan. La famiglia, inquietante e disfunzionale, vuole trasformarlo in un "bravo ragazzo". Sottoposto a una riabilitazione forzata, Tommy deve scegliere tra obbedire ai suoi aguzzini o tentare una fuga disperata. Nel cast troviamo:

Stephen Graham (Chris)

Andrea Riseborough (Kathryn)

Anson Boon (Tommy)

Il film affronta il tema dei rapporti familiari, in particolare tra padri e figli, ma lo fa con toni da thriller satirico. Questa fiaba dark uscirà al cinema il 6 marzo 2026. Interessante è la visione del regista, il quale ha spiegato com’è nata l’idea del film. Tutto nasce da una domanda provocatoria: in un mondo ossessionato dall’attenzione, la libertà ha ancora valore se nessuno ci osserva? Attraverso un umorismo nero e una narrazione tesa, Komasa esplora il confine sottile tra amore e controllo, tra protezione e tirannia.

