Incredibile, ma assolutamente vero! Agli Astra Film Award è successa una cosa inimmaginabile e molto bella. In questa edizione, infatti, il premio di Miglior Attore in un film horror è stato un cane: Indy, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, premiato dalla Hollywood Creative Alliance per le sue performance sul set della pellicola Good Boy, diretto da Ben Leonberg. Siete curiosi di saperne di più, vero? Benissimo, allora proseguite la lettura e scoprite tutti i dettagli.

Good Boy, il cane Indy sbaraglia la concorrenza e vince il premi come Miglior Attore

Quella del 2026 degli Astra Film Award sarà un’edizione più che memorabile e, decisamente, fuori dal comune. Il motivo? Be’, ci credereste se vi dicessimo che a trionfare in una categoria è stato un cane? Ora vi spieghiamo. Indy è il cane protagonista di Good Boy, che ha vinto il premio come Migliore Attore nella categoria Miglior Interpretazione in un film horror o thriller, superando Ethan Hawke, Alison Brie, Alfie Williams, Sally Hawkins e Sophie Thatcher. Il regista Ben Leonberg ha scelto il proprio cane come protagonista, raccontando una storia horror dal punto di vista dell’amico a quattro zampe di un umano alle prese con una presenza inquietante. Indy ha fatto centro nel cuore del pubblico con un’interpretazione intensa, toccante ed espressiva, cercando di comprendere una situazione pericolosa e proteggere l’umano che ama.

Dopo la vittoria, il regista Ben Leonberg ha pubblicato un video lodando tutti gli attori nominati e il lavoro del cast, commentando ironicamente: "Indy è onorato nell’accettare questo premio. Specialmente sapendo che è accanto a interpreti che non hanno nemmeno dovuto essere corrotti con dei dolcetti per centrare l’obiettivo".

Di cosa parla Good Boy: la trama del film horror

L’adorabile cane è il protagonista di Good Boy, diretto da Ben Leonberg. Una pellicola che merita di essere vista perché fa comprendere quanto un animale in generale (in questo caso, un cane) sia fedele, leale e quanto sia disposto a fare per proteggere il proprio umano. Un legame indissolubile, che non chiede nulla in cambio, ma che conosce una sola cosa: l’amore sincero. Al centro di tutto, c’è la storia di Todd, che si trasferisce nella fattoria del nonno dopo un lutto, accompagnato dal suo cane Indy, un fedele Nova Scotia Duck Tolling Retriever. La casa nasconde presenze misteriose e oscure che solo Indy riesce a percepire. Quando una forza malvagia inizia a minacciare Todd, spetta al coraggioso Indy affrontarla, dimostrando che il vero amore e la lealtà possono proteggere anche dai pericoli più terribili. Nel cast, oltre al fedelissimo amico a quattro zampe, troviamo anche:

Shane Jensen

Arielle Friedman

Larry Fessenden

Stuart Rudin

Hunter Goetz

Anya Krawcheck

Max

Se desiderate vedere Good Boy, trovate il film in streaming su Prime Video, Rakuten TV ed Apple TV.

