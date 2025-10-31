Un cane lotta contro i demoni su Amazon Prime Video: il film horror è al centro della polemica
Questo innovativo film horror, acclamato dalla critica nostrana e internazionale, arriva in streaming per Halloween grazie a Midnight Factory
I fan degli horror hanno di che gioire: da oggi, 31 ottobre, Midnight Factory ha reso disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming un film horror che ha fatto grandemente parlare di sé. Pellicola diretta da Ben Leonberg, ha raccolto su Rotten Tomatoes un travolgente 95% di recensioni positive. Un innovativo punto di vista da cui guardare il genere, che non ha lasciato indifferenti gli appassionati. E che ora potete scoprire in streaming su Prime Video, Mediaset Infinity, Apple TV e altre piattaforme grazie a Midnight Factory.
L’horror Good Boy arriva in streaming su Prime Video e Mediaset Infinity
Per il 10mo anniversario, Midnight Factory ha deciso di festeggiare rendendo disponibile l’acclamato film horror Good Boy, diretto da Ben Leonberg. Accolto con grandissimo entusiasmo al SXSW Film & TV Festival, dove è diventato un vero e proprio caso cinematografico, il film ha raccolto un entusiastico 95% di recensioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes. Ha suscitato anche l’entusiasmo e gli applausi di pubblico e critica italiani, in occasione del passaggio in apertura alla XXIII edizione del festival Alice nella città.
Nato come espansione di un cortometraggio dello stesso regista, Il film è interamente raccontato attraverso gli occhi del cane Indy – il vero cane di Leonberg – e costruisce un’esperienza di suspense inedita, dove la percezione animale diventa lente d’osservazione dell’orrore.
Un’esperienza del tutto inedita
"Quando il tuo attore protagonista è un cane", racconta Leonberg, "è impossibile seguire le regole tradizionali del cinema: per tre anni, io e mia moglie (che è anche produttrice del film) abbiamo lavorato intorno al suo programma, spronandolo nella sua "performance" facendo rumori sciocchi, mettendolo in posizioni specifiche e attirandolo nella nostra casa "infestata" con dei dolcetti. Tutte le inquadrature con Indy sono state girate su set chiusi in modo da poter mantenere la sua concentrazione, e ho finito per recitare anche io solo perché sono una delle due persone che Indy ama e ascolta veramente".
Good Boy è stato definito dalla critica italiana "un vero colpo al cuore": è un thriller paranormale ma è anche un film "intimo e sorprendentemente emotivo". La storia è raccontata dalla prospettiva del cane Indy, che assieme al suo padrone Todd si trasferisce in una casa fuori dalla città. Dovrebbe essere una sistemazione tranquilla e isolata, ma Indy percepisce subito che c’è qualcosa che non va: una strana presenza aleggia tra le mura di casa. "Good Boy è una storia su come affrontare un’oscurità così universale da trascendere le specie", prosegue Leonberg. Con una combinazione esplosiva di tenerezza e inquietudine, il film esplora il legame cane-padrone come specchio delle nostre paure più profonde. Il quotidiano si trasforma in un incubo, regalando agli spettatori un’esperienza che non lascerà nessuno indifferente.
Dove vedere Good Boy in streaming
Grazie a Midnight Factory, Good Boy arriva da oggi, 31 ottobre, sulle principali piattaforme di streaming come Prime Video, Apple TV, Rakuten TV, YouTube, Mediaset Infinity e Chili.
