Milano si prepara a tornare al 1977, alle origini di Gomorra, per celebrare Gomorra – Le Origini, nuova serie prequel della storica saga crime Sky Original: l’evento speciale si terrà nel weekend del 23, 24 e 25 gennaio, quando Sky e NOW porteranno in Piazza Gae Aulenti un grande evento aperto al pubblico. Per tre giorni, dalle 10.00 alle 19.00, la piazza diventerà il cuore di un’esperienza immersiva che accompagnerà il pubblico nei luoghi della serie alla scoperta di come tutto è iniziato, nella Napoli di fine anni ‘70.

Gomorra – Le Origini e lo speciale evento milanese

Protagonista dell’installazione sarà un gigantesco televisore a tubo catodico, fra i simboli più iconici dell’epoca: chiunque si troverà a passare di lì potrà entrare fisicamente nel televisore, dove con l’uso dell’AI generativa avranno la possibilità di vivere in prima persona una delle scene di Gomorra – Le Origini, diventando parte attiva del racconto.

Al termine dell’esperienza verrà generato un breve video personalizzato che apparirà in tempo reale sul maxi-schermo del televisore, trasformando i partecipanti in parte integrante dell’installazione e dello spettacolo della piazza. Venerdì, a entrare dentro al televisore saranno i protagonisti della serie prodotta da Sky Studios e Cattleya, Luca Lubrano (il giovane Pietro), Tullia Venezia e Fabiola Balestriere, rispettivamente Imma e Scianel. Il programma dell’evento prevede anche speciali momenti dal vivo.

Sabato 24 gennaio dalle ore 16 ci sarà un live show che vedrà la partecipazione di Settembre, giovanissimo artista napoletano vincitore dell’ultimo Sanremo Giovani e volto di X Factor 2023. Un’occasione unica per vivere da vicino l’universo di Gomorra – Le Origini e scoprire come tutto è iniziato.

Gomorra – Le Origini, un prequel tutto da scoprire

Gomorra – Le Origini, prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, è ora disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie prequel proseguirà con una nuova puntata ogni settimana fino al 6 febbraio. Gomorra – Le Origini racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, ripercorrendo gli anni in cui tutto ha avuto inizio. È la storia di come il futuro boss di Secondigliano entra nel mondo della criminalità, sospinto da sogni troppo grandi per lui e per i suoi amici, e travolto da un primo amore folle e appassionato: quello per Imma. Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, la nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha plasmato il volto della criminalità moderna.

Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, ed è distribuita internazionalmente da Beta Film. Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, Gomorra – Le Origini è tratta dal romanzo "Gomorra" di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’amore.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

