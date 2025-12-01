Gomorra - Le origini, cosa ci dice il primo trailer della serie prequel di Sky e Now Tv
Il primo trailer ufficiale della serie sulle origini di Pietro Savastano e sul percorso per diventare il boss che abbiamo conosciuto in Gomorra
Dal 9 gennaio 2026 arriva su Sky e Now TV Gomorra – Le Origini, la serie prequel diretta da Marco D’Amore dello show tratto dal libro di Roberto Saviano che si svela nel trailer di debutto, che anticipa l’arrivo dei 6 episodi della stagione 1. Prodotta da Sky Studios e da Cattleya – parte di ITV Studios, la nuova serie è parte dell’epica saga crime Sky Original, e porterà gli spettatori a scoprire le origini del boss Pietro Savastano. Ambientata a Napoli nel 1977, mostrerà tutto sull’educazione criminale del futuro capo-mafia.
Cosa ci dice il trailer di Gomorra – Le Origini?
Il primo trailer ufficiale di Gomorra – Le Origini rilasciato da Sky pone le basi per quello che sarà il leitmotiv della serie: come è iniziato tutto? E, soprattutto, perché? Vediamo un giovane Pietro Savastano alle prese con un ambiente molto diverso dal suo. Cresciuto a Secondigliano, ha sempre sognato la propria rivalsa assieme agli amici più cari. L’incontro con Imma (la Donna Imma di Gomorra) fa scattare qualcosa dentro il suo animo.
All’improvviso, quel desiderio che semplicemente covava in un cassetto della sua mente diventa la sola cosa che lo spinge. "Puoi essere artefice del tuo destino", gli dice Imma. Proprio queste parole saranno il suo mantra nell’ascesa a signore del crimine. L’unica strada, secondo lui, che gli potrà permettere di emergere.
Il cast di Gomorra – Le Origini
A dare il volto al giovane Pietro Savastano in Gomorra – Le Origini sarà Luca Ombrano. Assieme a lui troviamo nel cast Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca. Flavio Furno sarà ‘O Paisano, mafioso detenuto in carcere che sta organizzando una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi. Tullia Venezia sarà la giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America.
Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena. Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano invece gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello. Fabiola Balestriere sarà Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito.
Dove vedere in streaming Gomorra – Le Origini
Gomorra – Le Origini debutterà in esclusiva su Sky il 9 gennaio 2026 e sarà disponibile in streaming su Now Tv o attraverso l’app di Sky Go. I primi quattro episodi della serie sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto. Gli ultimi due vedranno Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro) dietro la macchina da presa. Creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, è distribuita internazionalmente da Beta Film.
