Gomorra: Le Origini, da oggi su Now TV e Sky il prequel dell’iconica saga: il nuovo mondo da scoprire
Manca pochissimo al debutto della nuova serie crime sulla giovinezza di Pietro Savastano e il suo ingresso nel mondo della criminalità: trama e quando esce.
Tutto pronto per l’esordio di Gomorra: Le Origini, il tanto atteso prequel dell’universo narrativo di Gomorra – La Serie. Una serie che racconta come si è arrivati alla criminalità moderna attraverso il percorso vissuto da Pietro Savastano, da ragazzo di strada a volto della criminalità organizzata. Il progetto, creato da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e lo stesso Roberto Saviano, vede Marco D’Amore (storico protagonista della serie madre) come supervisore artistico e regista dei primi quattro episodi, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio. Scopriamo, allora, la trama e la data di debutto di una serie imperdibile che mostra come la fame di riscatto, il controllo del territorio e il mito del potere siano in grado di costruire lentamente un impero criminale destinato a divorare tutto, affetti compresi.
Gomorra: Le Origini, la trama della serie prequel
La serie Gomorra – Le Origini, composta da sei episodi, racconta gli anni ’70 a Napoli con particolare attenzione al 1977, anno in cui la città e i suoi quartieri popolari attraversano profondi mutamenti culturali, economici e sociali. La storia segue l’infanzia e l’adolescenza di Pietro Savastano, prima che diventasse il temuto boss di Secondigliano conosciuto nella serie madre. Pietro è presentato come un giovane ragazzo di strada, "figlio di nessuno", cresciuto come fratello adottivo all’interno di una famiglia povera di Secondigliano, dove i sogni di benessere e rispetto si scontrano quotidianamente con la miseria, il contrabbando di sigarette e l’arrivo incontrollato dell’eroina. Tra perdita dell’innocenza, primi amori, tradimenti adolescenziali e la lotta per il potere tra le strade di Napoli, l’incontro con Angelo ‘A Sirena segna per Pietro l’ingresso nel mondo della criminalità e le sue conseguenze.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Gomorra: Le Origini, cast e quando esce
La forza narrativa di Gomorra è sempre stata la sua capacità di fondere la realtà sociale con personaggi televisivi memorabili, e anche questa serie prequel non sarà da meno. Nel cast troviamo Luca Lubrano nei panni del protagonista Pietro Savastano, qui giovane e ambizioso ragazzo di strada destinato a diventare boss. Accanto a lui, Francesco Pellegrino è Angelo ‘A Sirena, un malavitoso che gestisce una bisca e introduce Pietro alle dinamiche criminali, mentre Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, un detenuto che sogna una camorra nuova. Tullia Venezia è Imma, liceale talentuosa con grandi sogni, e Fabiola Balestriere interpreta Annalisa Magliocca, la giovane madre destinata a diventare Scianel. Nel cast anche gli attori Renato Russo, Ciro Capano, Biagio Forestieri, Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Antonio Del Duca e molti altri interpreti.
La serie Gomorra: Le Origini è disponibile da venerdì 9 gennaio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su Now TV.
Potrebbe interessarti anche
Gomorra - Le origini, cosa ci dice il primo trailer della serie prequel di Sky e Now Tv
Il primo trailer ufficiale della serie sulle origini di Pietro Savastano e sul perco...
Stasera in tv (3 gennaio), Pavarotti sfida il Circo di Montecarlo, Benigni e MasterChef lottano per il prime time
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: dalla commedia cult Johnny Stecchino su Rete...
Stasera in tv (6 dicembre), Ballando della Carlucci sfida Tu si que vales della De Filippi: ma occhio a Gramellini
Cosa vedere oggi in prima serata: Gramellini riaccende il dibattito su La7, il cult ...
Stasera in tv (13 dicembre), Ballando con le stelle e Milly Carlucci hanno un nuovo rivale: il Volo tenta il sorpasso
Cosa vedere stasera in tv? Oltre alla sfida Ballando-Il volo, troviamo IF con Ryan R...
Stranger Things 5, Vecna potrebbe non essere il vero nemico: la teoria che sta impazzando su Netflix
Una nuova teoria dei fan scuote Hawkins: e se Vecna non fosse il vero villain? Ecco ...
Dopo 25 anni, George Clooney torna sullo schermo con il film più atteso di sempre e il cast storico della trilogia originale
Dopo decenni, la squadra simbolo del cinema torna compatta nella saga diretta Steven...
Stasera in tv (20 dicembre), la finalissima di Ballando con le stelle sfida Il Volo e MasterChef
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Italia 1 torna Shrek in prima serata, e s...
Hunger Games, tornano due grandi star nel cast del prequel L’Alba Sulla Mietitura: verranno svelati segreti incredibili
Nel nuovo film Lionsgate spuntano i cameo di Katniss e Peeta: l’avventura nei 50esim...