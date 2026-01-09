Gomorra: Le Origini, da oggi su Now TV e Sky il prequel dell’iconica saga: il nuovo mondo da scoprire Manca pochissimo al debutto della nuova serie crime sulla giovinezza di Pietro Savastano e il suo ingresso nel mondo della criminalità: trama e quando esce.

Tutto pronto per l’esordio di Gomorra: Le Origini, il tanto atteso prequel dell’universo narrativo di Gomorra – La Serie. Una serie che racconta come si è arrivati alla criminalità moderna attraverso il percorso vissuto da Pietro Savastano, da ragazzo di strada a volto della criminalità organizzata. Il progetto, creato da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e lo stesso Roberto Saviano, vede Marco D’Amore (storico protagonista della serie madre) come supervisore artistico e regista dei primi quattro episodi, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio. Scopriamo, allora, la trama e la data di debutto di una serie imperdibile che mostra come la fame di riscatto, il controllo del territorio e il mito del potere siano in grado di costruire lentamente un impero criminale destinato a divorare tutto, affetti compresi.

Gomorra: Le Origini, la trama della serie prequel

La serie Gomorra – Le Origini, composta da sei episodi, racconta gli anni ’70 a Napoli con particolare attenzione al 1977, anno in cui la città e i suoi quartieri popolari attraversano profondi mutamenti culturali, economici e sociali. La storia segue l’infanzia e l’adolescenza di Pietro Savastano, prima che diventasse il temuto boss di Secondigliano conosciuto nella serie madre. Pietro è presentato come un giovane ragazzo di strada, "figlio di nessuno", cresciuto come fratello adottivo all’interno di una famiglia povera di Secondigliano, dove i sogni di benessere e rispetto si scontrano quotidianamente con la miseria, il contrabbando di sigarette e l’arrivo incontrollato dell’eroina. Tra perdita dell’innocenza, primi amori, tradimenti adolescenziali e la lotta per il potere tra le strade di Napoli, l’incontro con Angelo ‘A Sirena segna per Pietro l’ingresso nel mondo della criminalità e le sue conseguenze.

Gomorra: Le Origini, cast e quando esce

La forza narrativa di Gomorra è sempre stata la sua capacità di fondere la realtà sociale con personaggi televisivi memorabili, e anche questa serie prequel non sarà da meno. Nel cast troviamo Luca Lubrano nei panni del protagonista Pietro Savastano, qui giovane e ambizioso ragazzo di strada destinato a diventare boss. Accanto a lui, Francesco Pellegrino è Angelo ‘A Sirena, un malavitoso che gestisce una bisca e introduce Pietro alle dinamiche criminali, mentre Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, un detenuto che sogna una camorra nuova. Tullia Venezia è Imma, liceale talentuosa con grandi sogni, e Fabiola Balestriere interpreta Annalisa Magliocca, la giovane madre destinata a diventare Scianel. Nel cast anche gli attori Renato Russo, Ciro Capano, Biagio Forestieri, Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Antonio Del Duca e molti altri interpreti.

La serie Gomorra: Le Origini è disponibile da venerdì 9 gennaio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su Now TV.

