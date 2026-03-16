Golden, il brano di K-Pop Demon Hunter è record storico agli Oscar: perché La canzone, colonna sonora della pellicola K-pop Demon Hunters, ha vinto la statuetta segnando un record storico.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La notte degli Oscar 2026 passerà alla storia anche per la musica. ‘Golden‘, la canzone tratta dal film animato K-Pop Demon Hunters, ha conquistato la statuetta per la Migliore canzone originale, diventando il primo brano di questo genere a vincere un Oscar. Un traguardo che segna un nuovo capitolo nell’espansione globale della cultura pop coreana e che conferma il peso sempre maggiore del K-pop nell’industria dell’intrattenimento internazionale.

Scritta da Ejae, Mark Sonnenblick, Teddy Park, 24 (producer) e Ido (producer), ‘Golden‘ è interpretata da Ejae insieme a Audrey Nuna e Rei Ami, le voci della band fittizia Huntrix nel film, e ha battuto una concorrenza di alto profilo nella categoria, confermando un percorso trionfale iniziato mesi prima con i premi ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards e ai Grammy, dove aveva già fatto storia come primo brano K-pop premiato nella categoria dedicata alle musiche per il cinema. Il riconoscimento dell’Academy rappresenta dunque il culmine di un anno straordinario per la canzone e per il film.

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Golden vince l’Oscar, e conquista l’Academy e il Dolby Theatre

Durante la cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles, nella notte degli Oscar, Ejae, Audrey Nuna e Rei Amile, le tre interpreti di ‘Golden’ hanno portato sul palco una spettacolare esibizione, trasformando il teatro in un vero e proprio concerto K-pop. Coreografie elaborate, bandiere dorate e light stick tra il pubblico hanno accompagnato la performance, accolta con entusiasmo dalle star presenti in sala. Poche ore dopo, la canzone è stata annunciata come vincitrice della categoria, con un discorso emozionato da parte degli autori che hanno celebrato l’importanza della musica coreana nel panorama globale.

Il successo di ‘Golden‘ è infatti legato a doppio filo al fenomeno di K-Pop Demon Hunters, musical animato che racconta la doppia vita di una girl band K-pop impegnata segretamente a combattere demoni. Il film ha dominato il pubblico mondiale e ha trionfato anche agli Oscar vincendo Miglior film d’animazione. Pubblicata nel 2025, la canzone ha scalato le classifiche internazionali, arrivando al numero uno della Billboard Global 200 e conquistando il primo posto in oltre trenta paesi. Più che un semplice premio, quindi, la statuetta vinta rappresenta un segnale forte: la cultura pop coreana non è più solo un fenomeno di nicchia o di fanbase globali, ma una componente ormai centrale dell’industria culturale mondiale.

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