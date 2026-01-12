Golden Globes 2026, i vincitori che potrebbero brillare anche agli Oscar: uno è sbalorditivo Tra conferme e sorprese, i Golden Globes accendono i riflettori sulla stagione degli Oscar: ecco chi potrebbe conquistare anche l’Accademy.

La stagione dei premi cinematografici è ufficialmente entrata nel vivo con l’83esima edizione dei Golden Globe Awards che si sono svolti proprio ieri, 11 gennaio 2026, a Beverly Hills. Premi ambitissimi, assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, che sono da sempre considerati uno dei primi grandi indicatori del consenso critico e dell’industria, nonché una prima fotografia dei film e delle performance che potrebbero dominare anche agli Academy Awards di marzo. Di per sé, la vittoria ai Golden Globes non garantisce la vittoria all’Oscar, ma senza dubbio rivela le personalità e le opere cinematografiche più apprezzate del momento che potrebbero aggiudicarsi il bis in una delle notti cinematografiche più importanti al mondo: scopriamo di più.

Golden Globes 2026, chi ha trionfato

La cerimonia dei Golden Globe Awards che si è tenuta ieri ha visto trionfare alcune grandi personalità del cinema internazionale. Il premio come miglior film drammatico è stato assegnato ad Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, con Jessie Buckley che ha vinto anche il premio come migliore attrice in un film drammatico. Il premio come miglior film musical o commedia è andato invece a Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, il quale ha vinto il premio anche come miglior regista.

A vincere per la categoria miglior film straniero è stato The Secret Agent, con l’attore Wagner Moura che si è aggiudicato il premio come miglior attore in un film drammatico. Impossibile non citare anche l’amatissimo attore Timothée Chalamet che ha vinto il Golden Globe come migliore attore in un film musical o commedia per Marty Supreme. Infine, è doveroso citare anche il film KPop Demon Hunters, che ha conquistato il premio come miglior film animato e per la miglior canzone originale.

Dai Golden Globes agli Oscar: chi potrebbe trionfare

E dopo i Golden Globes è già tempo di guardare avanti: quali vincitori potrebbero aggiudicarsi una vittoria anche agli Oscar? Hamnet e Una battaglia dopo l’altra sono indubbiamente due film che, avendo vinto il Golden Globe nelle rispettive categorie di miglior film, potrebbero effettivamente puntare alla statuetta dell’Oscar. Allo stesso tempo, Paul Thomas Anderson potrebbe essere un buon candidato al premio per la miglior regia anche agli Oscar, senza però dimenticare che anche Chloé Zhao, con Hamnet, resta una figura da tenere d’occhio, soprattutto per la sua narrativa emotiva e tecnica.

Passando invece agli attori, Timothée Chalamet potrebbe essere uno dei favoriti per la corsa all’Oscar con il film Marty Supreme, questo grazie al carisma dell’attore e all’ampio sostegno critico. Al contempo, anche Jessie Buckley potrebbe essere una candidata naturale per l’Oscar come miglior attrice grazie alla sua vittoria ai Globe, così come Wagner Moura. Infine, un titolo come The Secret Agent potrebbe emergere in categorie specifiche, mentre KPop Demon Hunters potrebbe aspirare a una nomination all’Oscar come miglior film animato. A questo punto non rimane che attendere il prossimo 22 gennaio per scoprire le nomination ufficiali agli Oscar 2026.

