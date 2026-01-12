Trova nel Magazine
Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star

Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt regala un gesto che entra nella storia tra i divi Noah Wyle e George Clooney.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles si è svolta l’83ª edizione dei Golden Globes, organizzata dalla HFPA. La comica e conduttrice Nikki Glaser ha presentato l’evento per la seconda volta, mentre star come Amanda Seyfried e Zoë Kravitz hanno annunciato i vincitori e consegnato le statuette. I premi, suddivisi in 28 categorie, hanno riguardato Cinema, TV e, come novità, Podcast. Ma tra i vincitori, uno in particolare ha suscito clamore per la sua giovanissima età: parliamo di Owen Cooper, l’attore sedicenne protagonista della serie Netflix, Adolescence. Inoltre, un attore di The Pitt, Noah Wyle, ha sorpreso tutti con un gesto nei confronti di George Clooney.

Golden Globe 2026, Owen Cooper (Adolescence) è il più giovane a vincere la statuetta

Owen Cooper, diventato famoso grazie alla serie Netflix, Adolescence, ha vinto il suo primo Golden Globe come miglior attore non protagonista in tv, diventando il più giovane di sempre in questa categoria a soli 16 anni, superando il record di Chris Colfer (il quale aveva 20 anni nel 2010 quando vinse per Glee). Cooper è anche il secondo più giovane vincitore maschile nella storia dei Golden Globes, dietro Ricky Schroder. Sul palco, l’attore ha dichiarato: "Essere qui ai Golden Globes non mi sembra reale per niente. È stato un viaggio incredibile per me e la mia famiglia. Saremo per sempre grati per ciò che queste persone hanno fatto per me e per la mia famiglia". Ha aggiunto di essere l’unico della sua classe di recitazione ad aver continuato la carriera e di imparare ancora ogni giorno, soprattutto osservando le star presenti in sala.

Adolescence è una delle serie più acclamate del 2025, vincitrice di quattro Emmy Awards, incluso quello che ha reso Cooper il più giovane vincitore nella storia degli Emmy come miglior attore non protagonista. Ai Golden Globe, la serie ha ricevuto cinque candidature, vincendo in quattro categorie. Cooper ha battuto Ashley Walters, Billy Crudup, Jason Isaacs, Tramell Tillman e Walton Goggins.

Noah Wyle (The Pitt), il gesto nei confronti di George Clooney ai Golden Globes 2026

Rimanendo in ambito Golden Globes, Noah Wyle ha vinto come Miglior Attore per The Pitt, che ha trionfato anche come Miglior Serie drammatica. Durante la premiazione, Wyle ha festeggiato abbracciando e baciando George Clooney, suo storico collega in E.R. – Medici in prima linea. "Sono stato molto fortunato nella mia vita. Sono cresciuto in una famiglia che dava grande importanza all’arte… e sono stato sostenuto lungo il cammino da una moglie e tre figli incredibili", ha detto Wyle nel discorso di ringraziamento. Lo showrunner R. Scott Gemmill ha sottolineato l’importanza dei primi soccorritori e il valore del lavoro di squadra.

Prima della cerimonia, Wyle ha ironizzato su chi fosse il miglior dottore tra lui e Clooney: "Sono io il miglior dottore", sfidando il collega a ricordare un discorso del dottor Ross. Clooney aveva dichiarato in passato: "Siamo davvero cari amici da quando abbiamo girato ER, da quando abbiamo girato l’episodio pilota. È un giovane davvero onorevole, posso dirlo perché sono un uomo anziano. E non potrei essere più felice del suo successo in questa serie. È semplicemente una serie meravigliosa. Fa un lavoro fantastico."

Golden Globes 2026, tutti i vincitori

Miglior Film – Drammatico

Hamnet

Miglior Film – Musical o Commedia

One Battle After Another

Miglior Film in Lingua Non Inglese

The Secret Agent

Miglior Film d’Animazione

KPop Demon Hunters

Miglior Regista

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Miglior Attore – Film Drammatico

Wagner Moura – The Secret Agent

Miglior Attrice – Film Drammatico

Jessie Buckley – Hamnet

Miglior Attore – Film Musical o Commedia

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Miglior Attrice – Film Musical o Commedia

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Miglior Attore Non Protagonista – Film

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior Attrice Non Protagonista – Film

Teyana Taylor – One Battle After Another

Miglior Sceneggiatura

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Miglior Colonna Sonora Originale

Ludwig Göransson – Sinners

Miglior Canzone Originale

"Golden" – KPop Demon Hunters

Miglior Risultato Cinematografico & Box Office

Sinners

Miglior Serie TV – Drammatica

The Pitt

Miglior Serie TV – Musical o Commedia

The Studio

Miglior Miniserie o TV Movie

Adolescence

Miglior Attore – Serie TV Drammatica

Noah Wyle – The Pitt

Miglior Attrice – Serie TV Drammatica

Rhea Seehorn – Pluribus

Miglior Attore – Serie TV Musical o Commedia

Seth Rogen – The Studio

Miglior Attrice – Serie TV Musical o Commedia

Jean Smart – Hacks

Miglior Attore – Miniserie o TV Movie

Stephen Graham – Adolescence

Miglior Attrice – Miniserie o TV Movie

Michelle Williams – Dying for Sex

Miglior Attore Non Protagonista – TV

Owen Cooper – Adolescence

Miglior Attrice Non Protagonista – TV

Erin Doherty – Adolescence

Miglior Stand‑Up Comedy Performance (TV)

Ricky Gervais – Mortality

Miglior Podcast

Good Hang with Amy Poehler

