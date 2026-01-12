Golden Globe 2026, un attore di 16 anni fa la storia e due icone di ER si scatenano sul palco: chi sono le star
Adolescence porta al trionfo Owen Cooper ai Golden Globes 2026, mentre The Pitt regala un gesto che entra nella storia tra i divi Noah Wyle e George Clooney.
La notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles si è svolta l’83ª edizione dei Golden Globes, organizzata dalla HFPA. La comica e conduttrice Nikki Glaser ha presentato l’evento per la seconda volta, mentre star come Amanda Seyfried e Zoë Kravitz hanno annunciato i vincitori e consegnato le statuette. I premi, suddivisi in 28 categorie, hanno riguardato Cinema, TV e, come novità, Podcast. Ma tra i vincitori, uno in particolare ha suscito clamore per la sua giovanissima età: parliamo di Owen Cooper, l’attore sedicenne protagonista della serie Netflix, Adolescence. Inoltre, un attore di The Pitt, Noah Wyle, ha sorpreso tutti con un gesto nei confronti di George Clooney.
Golden Globe 2026, Owen Cooper (Adolescence) è il più giovane a vincere la statuetta
Owen Cooper, diventato famoso grazie alla serie Netflix, Adolescence, ha vinto il suo primo Golden Globe come miglior attore non protagonista in tv, diventando il più giovane di sempre in questa categoria a soli 16 anni, superando il record di Chris Colfer (il quale aveva 20 anni nel 2010 quando vinse per Glee). Cooper è anche il secondo più giovane vincitore maschile nella storia dei Golden Globes, dietro Ricky Schroder. Sul palco, l’attore ha dichiarato: "Essere qui ai Golden Globes non mi sembra reale per niente. È stato un viaggio incredibile per me e la mia famiglia. Saremo per sempre grati per ciò che queste persone hanno fatto per me e per la mia famiglia". Ha aggiunto di essere l’unico della sua classe di recitazione ad aver continuato la carriera e di imparare ancora ogni giorno, soprattutto osservando le star presenti in sala.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Adolescence è una delle serie più acclamate del 2025, vincitrice di quattro Emmy Awards, incluso quello che ha reso Cooper il più giovane vincitore nella storia degli Emmy come miglior attore non protagonista. Ai Golden Globe, la serie ha ricevuto cinque candidature, vincendo in quattro categorie. Cooper ha battuto Ashley Walters, Billy Crudup, Jason Isaacs, Tramell Tillman e Walton Goggins.
Noah Wyle (The Pitt), il gesto nei confronti di George Clooney ai Golden Globes 2026
Rimanendo in ambito Golden Globes, Noah Wyle ha vinto come Miglior Attore per The Pitt, che ha trionfato anche come Miglior Serie drammatica. Durante la premiazione, Wyle ha festeggiato abbracciando e baciando George Clooney, suo storico collega in E.R. – Medici in prima linea. "Sono stato molto fortunato nella mia vita. Sono cresciuto in una famiglia che dava grande importanza all’arte… e sono stato sostenuto lungo il cammino da una moglie e tre figli incredibili", ha detto Wyle nel discorso di ringraziamento. Lo showrunner R. Scott Gemmill ha sottolineato l’importanza dei primi soccorritori e il valore del lavoro di squadra.
Prima della cerimonia, Wyle ha ironizzato su chi fosse il miglior dottore tra lui e Clooney: "Sono io il miglior dottore", sfidando il collega a ricordare un discorso del dottor Ross. Clooney aveva dichiarato in passato: "Siamo davvero cari amici da quando abbiamo girato ER, da quando abbiamo girato l’episodio pilota. È un giovane davvero onorevole, posso dirlo perché sono un uomo anziano. E non potrei essere più felice del suo successo in questa serie. È semplicemente una serie meravigliosa. Fa un lavoro fantastico."
Golden Globes 2026, tutti i vincitori
Miglior Film – Drammatico
Hamnet
Miglior Film – Musical o Commedia
One Battle After Another
Miglior Film in Lingua Non Inglese
The Secret Agent
Miglior Film d’Animazione
KPop Demon Hunters
Miglior Regista
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Miglior Attore – Film Drammatico
Wagner Moura – The Secret Agent
Miglior Attrice – Film Drammatico
Jessie Buckley – Hamnet
Miglior Attore – Film Musical o Commedia
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Miglior Attrice – Film Musical o Commedia
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Miglior Attore Non Protagonista – Film
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior Attrice Non Protagonista – Film
Teyana Taylor – One Battle After Another
Miglior Sceneggiatura
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Miglior Colonna Sonora Originale
Ludwig Göransson – Sinners
Miglior Canzone Originale
"Golden" – KPop Demon Hunters
Miglior Risultato Cinematografico & Box Office
Sinners
Miglior Serie TV – Drammatica
The Pitt
Miglior Serie TV – Musical o Commedia
The Studio
Miglior Miniserie o TV Movie
Adolescence
Miglior Attore – Serie TV Drammatica
Noah Wyle – The Pitt
Miglior Attrice – Serie TV Drammatica
Rhea Seehorn – Pluribus
Miglior Attore – Serie TV Musical o Commedia
Seth Rogen – The Studio
Miglior Attrice – Serie TV Musical o Commedia
Jean Smart – Hacks
Miglior Attore – Miniserie o TV Movie
Stephen Graham – Adolescence
Miglior Attrice – Miniserie o TV Movie
Michelle Williams – Dying for Sex
Miglior Attore Non Protagonista – TV
Owen Cooper – Adolescence
Miglior Attrice Non Protagonista – TV
Erin Doherty – Adolescence
Miglior Stand‑Up Comedy Performance (TV)
Ricky Gervais – Mortality
Miglior Podcast
Good Hang with Amy Poehler
Potrebbe interessarti anche
Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura
Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e...
The Pitt: traumi e guarigioni impossibili nella seconda stagione, ma c’è già una notizia strepitosa per i fan. L'annuncio
In attesa della seconda (in arrivo a breve), HBO Max conferma la terza stagione di T...
David Harbour lascia il film con Pedro Pascal: c'entra Stranger Things. Ecco chi lo sostituisce
David Harbour, noto come Hopper in Stranger Things, lascia il suo prossimo progetto,...
Binge in pochi episodi: 5 Serie Tv brevi su Netflix da non perdere
Scopri cinque serie Tv brevi su Netflix perfette per una maratona veloce: storie int...
Dopo 25 anni, George Clooney torna sullo schermo con il film più atteso di sempre e il cast storico della trilogia originale
Dopo decenni, la squadra simbolo del cinema torna compatta nella saga diretta Steven...
Jennifer Lopez, stasera in Tv il suo film più romantico: un cult davvero indimenticabile
Dai sentimenti di Prima o poi mi sposo alla comicitià di Aldo, Giovanni e Giacomo in...
I film in onda in TV stasera, lunedì 12 gennaio 2026: Ambra lasciata improvvisamente, le sue difficoltà
Tutte le pellicole in onda lunedì 12 gennaio 2026: il dramma della separazione per l...
George Clooney perde tutto in Jay Kelly: il vero significato della scena finale nel film Netflix è sbalorditivo
La spiegazione del finale del malinconico e introspettivo film con George Clooney, d...