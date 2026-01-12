Golden Globe 2026, la miglior canzone va a KPop Demon Hunters: è record assoluto
Il brano Golden si prende la statuetta alla kermesse e vince contro colossi come Wicked: For Good e Avatar: Fire and Ash.
A conquistarsi la statuetta dei Golden Globe 2026 come miglior canzone originale è stato il brano Golden, colonna sonora del film d’animazione Netflix KPop Demon Hunters. A gran sorpresa, e superando la blasonata concorrenza di altri titolo candidati come Wicked: For Good, Avatar: Fire and Ash, Sinners e Train Dreams, la canzone firmata da EJAE e Mark Sonnenblick ha letteralmente fatto la storia. Oltre a essere il film più visto di sempre sulla piattaforma streaming dal suo debutto, con oltre 500 milioni di visualizzazioni globali, il brano Golden della colonna sonora è il primo singolo K-pop femminile che ha svettato in prima posizione nella Billboard Hot 100, dove ci è rimasto per ben sei settimane consecutive. Inoltre. è anche la più venduta del 2025, prima nella classifica Billboard 200 Soundtrack e con un disco certificato doppio disco di platino.
Il KPop conquista i Golden Globe 2026, la migliore canzone è Golden
Prima ha conquistato il pubblico, poi fatto ballare tutti e ha spopolato sui social con meme e video, e ora ha stravinto ai Golden Globe 2026. Stiamo ovviamente parlando di Golden il brano del film KPop Demon Hunters che ha accumulato centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming, fino a vincere la statuetta come miglior canzone originale nella kermesse. "Quando ero una ragazzina ho lavorato senza sosta per dieci anni per inseguire un solo sogno, diventare una idol K‑pop, e mi sono sentita dire che la mia voce non era abbastanza", ha raccontato EJAE, una delle autrici del brano sul palco dei Golden Globe, parlando di tenacia, sogni e perseveranza: "Essere parte di una canzone che aiuta altre ragazze, altre regine, persone di tutte le età ad accettarsi e superare le difficoltà è qualcosa che non avrei mai immaginato – ha poi aggiunto -. Posso dirlo con certezza: il rifiuto è una deviazione, non una fine. Non mollate mai. Non è mai troppo tardi per brillare come si è nati per fare". E così, Golden è uscita dal film diventando un inno intergenerazionale di empowerment femminile, ma non solo, che da tormentone social è riuscito a lasciare una traccia ben più solida e profonda.
