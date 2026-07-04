Goffredo Cerza, chi è il marito di Aurora Ramazzotti: che lavoro fa e perché ha un legame speciale con Michelle Hunziker Goffredo Cerza è il marito di Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros e Michelle Hunziker, i due sono legati dal 2017 e hanno avuto un bambino nel 2023, Cesare Augusto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros e Michelle Hunziker nata il 5 dicembre 1996, ha da tempo trovato la serenità sentimentale al fianco di Goffredo Cerza, suo coetaneo. I due formano una coppia solida, resa ancora più forte dall’arrivo nelle loro vite del loro bambino, Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023.

Chi è Goffredo Cerza: cosa fa e l’amore con Aurora Ramazzotti

Goffredo Cerza è nato a Roma nel 1996, è figlio di Francesca Romana Malato e Fabio Cerza e ha una sorella, Carolina, a cui è legatissimo, che lo ha reso zio. Sin da bambino ha maturato una grande passione per lo sport, in modo particolare nuoto e calcio, oggi invece predilige la palestra, che gli consente di mantenersi in forma. Non a caso, aveva deciso di aprire suo profilo Instagram, utilizzato proprio per dare consigli agli utenti su come mantenersi in forma, anche seguendo un’alimentazione equilibrata.

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Goffredo Cerza è laureato in Ingegneria Elettronica alla Marymount International School Rome, subito dopo avere conseguito il titolo si è trasferito per un periodo a Londra per specializzarsi, ottenendo il il Master of International Business. Oggi lavora a Milano come Marketing Manager e Business Analyst.

Le soddisfazioni a livello professionale non gli mancano quindi certamente, ma altrettanto importante è il legame con Aurora Ramazzotti, che ha avuto la possibilità di conoscere grazie a un’amica in comune, Sara Daniele (figlia di Pino), tra fine 2016 e inizio 2017. I due hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra, al punto tale da decidere di andare a convivere dopo il ritorno in Italia di lui, per poi consolidare il loro rapporto grazie al loro bambino. I due hanno poi suggellato il loro amore con le nozze, celebrate il 4 luglio 2026 in Sicilia.

Goffredo si è totalmente integrato nella famiglia di Aurora, Michelle Hunziker ha sottolineato più di una volta quanto lo ritenga quasi come un figlio. E’ stato proprio grazie alla showgirl che il 30enne aveva avuto modo di svolgere uno stage tra il 2017 e il 2018, quando quindi la loro conoscenza era ancora agli inizi, presso la casa di moda Trussardi, di cui l’ex marito della conduttrice è proprietario e manager. "Goffredo per me è parte della famiglia e gli voglio tanto bene. Sono stupeeeendiiiiiiii!!!!", aveva scritto Michelle sul suo profilo Instagram qualche tempo fa, sottolineando in maniera chiara il suo pensiero sul genero.

Il legame tra il giovane e la conduttrice svizzera si era consolidato in un periodo particolare per molti di noi, quello della pandemia, vivere sotto lo stesso tetto aveva infatti permesso loro di conoscersi meglio diventando un supporto l’uno per l’altra. "Grazie al lockdown abbiamo vissuto tutti insieme a casa mia a Bergamo, ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso", erano state le parole della Hunziker in un’intervista al ‘Corriere della Sera. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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