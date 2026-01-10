Godzilla Minus Zero arriva prima del previsto: il ritorno del Re dei Kaiju ha una data ufficiale Toho annuncia la data d’uscita di Godzilla Minus Zero, sequel diretto di Minus One: il nuovo film di Takashi Yamazaki debutterà nel 2026.

L’attesa è finalmente finita per i fan del leggendario kaiju atomico. Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi strategici, Toho ha ufficializzato la data d’uscita di Godzilla Minus Zero, attesissimo sequel di Godzilla Minus One. Il nuovo capitolo della saga giapponese promette di alzare ulteriormente l’asticella, sia sul piano narrativo che tecnico. A guidare ancora una volta l’operazione sarà Takashi Yamazaki, regista premio Oscar che ha riportato Godzilla al centro del cinema mondiale. E il conto alla rovescia è già iniziato.

Godzilla Minus Zero, svelata la data d’uscita ufficiale: ecco quando esce al cinema

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiali del franchise: Godzilla Minus Zero uscirà nelle sale internazionali il 6 novembre 2026, con distribuzione affidata a Toho. Il Giappone avrà un’anteprima speciale di tre giorni, con il debutto fissato al 3 novembre 2026.

Una scelta tutt’altro che casuale. In patria, il 3 novembre è ormai conosciuto come il Godzilla Day, data simbolica che celebra l’uscita del primo storico film del 1954. Anche Godzilla Minus One era arrivato nei cinema giapponesi proprio in quella giornata, trasformandosi poi in un fenomeno globale. Ripetere la strategia significa rafforzare il legame tra tradizione e rilancio moderno del mito, puntando su una ricorrenza dal forte valore emotivo per il pubblico.

Il sequel di Godzilla Minus One: trama, cast e ambizioni

Per Godzilla Minus Zero le ambizioni crescono: lo stesso Yamazaki ha confermato che il budget sarà sensibilmente più alto. La produzione è già in corso presso i Toho Studios, con Robot coinvolta nella produzione e Shirogumi alla guida del comparto effetti visivi. Secondo alcune voci, anche grandi nomi del cinema internazionale avrebbero mostrato interesse nel collaborare al progetto.

Sul fronte narrativo, i dettagli restano top secret, ma tutto lascia pensare a un sequel diretto di Minus One. La storia dovrebbe riprendere gli stessi personaggi, mostrando un Giappone ancora segnato dalle devastanti conseguenze dello scontro con Godzilla. Un approccio coerente con il tono più maturo e drammatico che ha caratterizzato il precedente capitolo. I numeri parlano chiaro: Godzilla Minus One ha incassato 56 milioni di dollari in Nord America, diventando il film live-action in lingua giapponese più redditizio di sempre. È stato inoltre il primo film della saga di Godzilla a ottenere una candidatura agli Oscar e il primo lungometraggio giapponese a vincere nella categoria effetti visivi. Con Godzilla Minus Zero, Toho punta ora a consolidare questo successo, dimostrando che il Re dei Mostri può competere con i blockbuster occidentali senza rinunciare alla propria identità.

