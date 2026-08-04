God of War perde il suo Kratos, dopo il grave incidente Amazon punta su Dave Bautista: ecco come potrebbe salvare la serie L'attore è in trattative per vestire i panni di Kratos dopo il grave infortunio di Ryan Hurst: riprese ferme, ma la serie Amazon prepara una svolta decisiva.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Farsi male sul set è uno dei rischi del mestiere e, questo, gli attori lo sanno molto bene. Lo sa perfettamente anche Ryan Hurst che, dopo il brutto infortunio durante le riprese della serie God of War, ha mandato Amazon MGM Studios nel caos. Quest’ultima, insieme a Sony Pictures Television, per evitare ulteriori ritardi, hanno avviato le trattative con Dave Bautista, considerato il candidato ideale per raccogliere l’eredità del protagonista Kratos. Una scelta che potrebbe cambiare anche l’approccio al celebre personaggio nato nei videogiochi PlayStation. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

God of War, Dave Bautista in trattativa per sostituire Ryan Hurst nel ruolo di Kratos: la mossa di Amazon

Il ruolo di Kratos nella serie God of War potrebbe avere un nuovo volto. Dave Bautista sarebbe infatti in trattative con Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television per interpretare il protagonista dell’adattamento dell’omonimo videogioco PlayStation, prendendo il posto di Ryan Hurst. Quest’ultimo è stato costretto a lasciare il progetto dopo aver riportato la rottura di un bicipite durante una scena d’azione. L’infortunio ha richiesto un intervento chirurgico e ha portato alla sospensione delle riprese, che dovrebbero riprendere a metà ottobre a Vancouver dopo la preparazione del nuovo protagonista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta di Bautista sarebbe favorita dalla sua esperienza nel wrestling professionistico e nei film d’azione, oltre che dalla recente preparazione fisica affrontata per il nuovo Highlander. Creata da Ronald D. Moore, la serie racconterà il viaggio di Kratos e del figlio Atreus, interpretato da Callum Vinson, impegnati a esaudire l’ultimo desiderio di Faye. Nel cast figurano anche:

Mandy Patinkin (Odino)

Ed Skrein (Baldur)

Ólafur Darri Ólafsson (Thor)

Teresa Palmer (Sif)

Max Parker (Heimdall)

Alastair Duncan (Mimir)

Jeff Gulka (Sindri)

Danny Woodburn (Brok)

I nuovi progetti di Dave Bautista

La produzione, realizzata da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios insieme a PlayStation Productions, prevede due stagioni girate consecutivamente. Per Bautista si tratterebbe del secondo ruolo da protagonista in una serie televisiva dopo See, mentre tra i suoi prossimi progetti figurano anche Road House 2, Alpha Gang, Ally e Highlander.

Highlander, Dave Bautista protagonista del reboot del film

Nel 2027, dovrebbe vedere la luce anche Highlander, reboot dell’omonimo franchise, iniziato da Highlander – L’ultimo immortale (1986), e che vedrà tra i protagonisti:

Dave Bautista

Rusell Crowe

Karen Gillian

Jeremy Irons

Nel 2013, Christopher Lambert ha espresso il proprio sostegno al reboot, suggerendo di reinterpretare l’originale anziché rifarlo, e si è detto disponibile a partecipare con un cameo. La produzione ha subito un ritardo dopo l’infortunio al tendine d’Achille di Henry Cavill nel settembre 2025. Russell Crowe ha accolto positivamente il rinvio, spiegando di essere esausto dopo aver girato cinque film in meno di un anno.

Potrebbe interessarti anche