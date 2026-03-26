Snoop Dogg come non l’avete mai visto: l'icona mondiale del rap protagonista di un thriller durissimo Un'icona del rap mondiale, Snoop Dogg, si reinventa sul grande schermo in un film forte, tra ambizioni e una storia ambientata in un penitenziario estremo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Un’icona globale della musica ha deciso di mettersi in gioco e si lancia in una sfida particolare: Snoop Dogg approda sul grande schermo con un progetto ambizioso. Ispirata a eventi reali, la storia al centro del film thriller, God of the Rodeo, si preannuncia più che interessante. Dietro la macchina da presa troviamo Rosalind Ross, la quale sarà anche sceneggiatrice. I dettagli restano avvolti nel mistero, ma le prime indiscrezioni possono darci qualche informazione in più.

God of Rodeo, Snoop Dogg nel cast del film: il suo ruolo

Stando a quanto si apprende da Deadline, Snoop Dogg reciterà in God of the Rodeo, il film diretto e scritto da Rosalind Ross. Snoop, insieme alla sua partner Sara Ramaker di Death Row Pictures, sarà anche produttore del progetto. Alla produzione si aggiungono Giannina Scott per Cara Films e Ridley Scott tramite Scott Free Productions. Proprio riguardo a questo progetto, Snoop ha affermato: "Collaborare con Scott Free Productions e lavorare con Ridley Scott e Giannina Scott a God of the Rodeo è un’esperienza che mi ha cambiato la vita ed è un onore. Rosalind Ross ha portato una storia con cuore e grinta, ed è proprio quello che cerco. Io e il team di Death Row Pictures siamo entrati in scena come produttori, io recito nel film e Death Row Records sta realizzando la colonna sonora… e questa ha anima… Stiamo portando sul grande schermo una storia importante e qualcosa di speciale."

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Di cosa parla God of Rodeo?: La trama

Il film, ispirato al reportage di Daniel Bergner, è ambientato nel 1967 nel carcere di Angola, in Louisiana. Racconta la storia di Buckkey, detenuto condannato all’ergastolo, che intravede una possibilità di redenzione partecipando al primo rodeo mai organizzato per prigionieri. Ma il rodeo si rivela presto una lotta brutale e spettacolare, concepita per soddisfare la sete di sangue del pubblico e rafforzare l’illusione di santità del direttore del carcere.

La gioia per questo progetto ambizioso

Sia Giannina Scott sia Sara Ramaker hanno sottolineato l’importanza culturale e emotiva del progetto, definendolo un’opera potente, autentica e cinematograficamente audace. Ross ha aggiunto che il ruolo di Snoop sarà completamente trasformativo e che la collaborazione con il team produttivo ha portato a una sintonia creativa straordinaria. "Snoop Dogg è uno degli artisti viventi più talentuosi e influenti, con ammiratori e fan in tutto il mondo e di ogni generazione, che trascendono musica, sport e cultura", ha affermato Scott. "Io e Ridley, con le nostre società Scott Free e Cara Films, siamo entusiasti e onorati di avere Snoop nel cast e di collaborare con lui, Sara e Death Row Pictures per produrre questo importante e toccante progetto di Rosalind Ross."

"God of the Rodeo è esattamente il tipo di collaborazione a cui aspiriamo alla Death Row Pictures: una narrazione audace e cinematografica con un reale peso culturale", ha detto Ramaker. "Collaborare con il team di Scott Free, guidato da Ridley e Giannina, e con la visione di Rosalind Ross, ci offre l’opportunità di creare qualcosa di potente e autentico. Questo film parla di eredità, resilienza e verità, e siamo orgogliosi di aver contribuito a dargli vita." Tra i progetti principali di Death Row Pictures spicca infine un film biografico dedicato a Snoop Dogg, attualmente in lavorazione presso Universal Pictures.

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