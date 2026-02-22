Beatrice Arnera in una veste inedita: dà voce ai sogni e diventa una star del “ruggiball” al cinema L’amata attrice di “Buongiorno, mamma” debutta come doppiatrice ed entra nel cast vocale italiano del nuovo film targato Sony Pictures Animation.

Grande debutto per Beatrice Arnera: l’attrice italiana, apprezzata per le sue interpretazioni sia in televisione che al cinema, si è messa in gioco per la prima volta anche nel doppiaggio di un grande film d’animazione. Beatrice ha infatti prestato la sua voce a GOAT – Sogna in grande, il nuovo film d’animazione targato Sony Pictures Animation. Nel film interpreta Olivia Burke, una struzza super grintosa e grande giocatrice del campionato di "ruggiball", lo sport che anima l’intera storia. Un progetto che segna per Beatrice Arnera un’importante svolta artistica, portandola per la prima volta dietro al microfono: scopriamo di più.

Beatrice Arnera è Olivia Burke in GOAT – Sogna in grande: la trama del film

GOAT – Sogna in grande è un film d’animazione del 2026 diretto da Tyree Dillihay e prodotto, tra gli altri, dalla star NBA Stephen Curry, che affianca il team creativo della Sony Pictures Animation. Ambientato in un universo popolato da animali antropomorfi, il film segue la storia di Will Harris, un giovane capretto con un sogno apparentemente impossibile: entrare nella lega professionistica di "ruggiball", uno sport simile alla pallacanestro.

In un mondo dominato da giocatori imponenti e temuti, Will, inizialmente scettico e sottovalutato, affronta derisioni e sfide per dimostrare che anche "i piccoli" possono lasciare un segno indelebile nel gioco e nella vita. Con l’aiuto dei suoi compagni di squadra, tra cui la determinata Olivia Burke, doppiata in italiano proprio da Beatrice Arnera, Will intraprende un percorso di grande crescita, ritrovando la fiducia in sé stesso e comprendendo l’importanza del lavoro di squadra senza mai smettere di sognare in grande.

GOAT – Sogna in grande, tutti pazzi per il ‘ruggiball’

GOAT – Sogna in grande porta in scena una visione originale dello sport legato al mondo dell’animazione, con la creazione del "ruggiball" come centro narrativo e un cast di personaggi memorabili. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 12 febbraio 2026 e ha subito entusiasmato grandi e piccoli grazie al suo mix di azione, umorismo e messaggi motivazionali che non guastano mai. Un film veramente adatto a tutti grazie alla sua capacità di parlare a persone diverse con livelli di lettura differenti, senza mai risultare banale.

Per i più piccoli è un’avventura colorata, dinamica e divertente, con personaggi irresistibili e uno sport spettacolare che cattura subito l’attenzione. C’è azione, comicità e un linguaggio semplice ma efficace, che trasmette messaggi importanti: credere in sé stessi, non lasciarsi definire dagli altri, fare squadra e non arrendersi davanti alle difficoltà. Per gli adulti, invece, il film funziona come una metafora potente. La storia del protagonista che lotta contro stereotipi e pregiudizi parla di ambizione, insicurezza, fallimento e riscatto: temi universali che toccano anche chi ha smesso (forse, o forse no) di sognare in grande.

