Gloria - Il ritorno, pubblico diviso e 'triste' per la fine: "Ma era solo una puntata" Sul web tante le critiche e il dispiacere nel sapere che la serie è finita così: "È un peccato aver fatto un mega mappazzone".

Gloria – Il ritorno, il tv-movie creato ad hoc per mettere la parola fine alla fiction di successo del 2024, non ha convinto tutti. Ieri sera, martedì 3 marzo 2026, Rai 1 ha mandato in onda il film che raccontava il finale della serie: un sequel in un’unica serata evento, dove la protagonista Gloria Grandi (Sabrina Ferilli) si trova a fare i conti con la sua fama in declino e il bisogno di ricostruire un presente completamente diverso. La scelta di racchiudere l’epilogo in una sola puntata sotto forma di film, però, non ha convinto tutti, men che meno i telespettatori che due anni fa avevamo amato la serie diretta da Fausto Brizzi. In tanti sui social hanno lamentato, con un filo di dispiacere, la decisione di far finire la storia di Gloria in modo ‘frettoloso‘, con un solo episodio conclusivo, a tratti confusionario e sicuramente troppo veloce per poter raccontare con la dovuta chiarezza tutti i passaggi.

Il film con il finale di Gloria non convince: "Un’allucinazione collettiva"

Un film per raccontare il finale di una fiction che ebbe successo. Questa la scelta della Rai per calare il sipario sulla serie del 2024, Gloria, che vedeva Sabrina Ferilli nei panni di un’attrice in declino. Benché in tanti abbiamo apprezzato rivedere la protagonista sul set, amando la sua interpretazione, questa scelta non ha convinto tutti i telespettatori. Tantissimi, infatti, si sono riversati su X per commentare il tv-movie lamentando la grande velocità del racconto, tanto da non riuscire a capire del tutto le dinamiche che avrebbero magari meritato di essere diluite in almeno un paio di puntate.

Tra le critiche, in molti sono appunto rimasti meravigliati scoprendo si trattasse di un’unica serata evento: "La fine di un’allucinazione collettiva. Che adorabile trash", "Dio mio santo. tutto talmente surreale da diventare stracult.

solo non ho capito perché non farne almeno due puntate, c’ho il cranio spappolato dalla velocità delle situazioni", "In che senso già finita ahahah pensavo continuasse", "Ma quindi è solo una puntata?!!!?", "Ahhh ma era una sola puntata…", "IN CHE SENSO UNA PUNTATA", "È un peccato aver fatto un mega mappazzone di 10 storie diverse pur di riunirle entro 2 ore scarse. Avrebbero potuto sviluppare tutto meglio e in maniera più lineare in 2/3 puntate".

