Globo d’oro 2026: 'La Grazia' è il miglior film ma tra i più premiati c'è una sorpresa perfetta
Svelati in Campidoglio tutti i vincitori della 66ª edizione del prestigioso premio della Stampa Estera: "La grazia" incoronato miglior film dell'anno
Il Globo d’Oro 2026, 66esima edizione del prestigioso premio, è stato caratterizzato da conferme e sorprese, senza tuttavia un film che abbia dominato in modo evidente sugli altri.
Globo d’oro 2026: chi ha conquistato i premi più importanti
A guidare la serata sono stati tre titoli che si sono spartiti la scena con due statuette ciascuno. Da una parte c’è il peso specifico di La grazia, di Paolo Sorrentino, che ha incassato i premi più importanti (Miglior Film e Miglior attore per Toni Servillo), dall’altra la doppietta tutta ritmo di Il Dio dell’Amore, premiato sia come Commedia dell’anno sia per le musiche di Stefano Bollani. In mezzo si inserisce il percorso di 40 Secondi: pur non vincendo nelle categorie principali riservate alla pellicola, ha lasciato il segno portando a casa la Migliore Regia con Vincenzo Alfieri e accendendo i riflettori sul talento di Justin De Vivo, eletto Giovane Promessa.
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La vera sorpresa della serata è arrivata però dalla categoria degli esordienti. Contro ogni pronostico della vigilia, il premio come Migliore Opera Prima è andato a Gioia mia di Margherita Spampinato, un progetto indipendente che è riuscito a battere concorrenti sulla carta molto più favoriti. Un unico riconoscimento che però, per il valore che rappresenta, vale quanto un trionfo. Con un solo premio a testa, ma strettamente tecnico, chiudono la selezione anche La gioia (premiato per la sceneggiatura) e Primavera (scelto per la fotografia).
L’elenco completo dei vincitori
Miglior Film: La grazia
Migliore Regia: Vincenzo Alfieri per 40 Secondi
Miglior Attore: Toni Servillo per La grazia
Migliore Attrice: Barbara Ronchi per Elisa
Migliore Opera Prima: Margherita Spampinato per Gioia mia
Migliore Commedia: Il Dio dell’Amore
Migliore Sceneggiatura: Giuliano Scarpinato, Benedetta Mori, Chiara Tripaldi e Nicolangelo Gelormini per La gioia
Migliore Fotografia: Daria D’Antonio per Primavera
Miglior Colonna Sonora: Stefano Bollani per Il Dio dell’Amore
Miglior Serie TV: Portobello (Regia di Marco Bellocchio)
Miglior Documentario: Elvira Notari. Oltre il silenzio
Miglior Cortometraggio: Jusqu’au prochain souffle
Premio alla Carriera: Gabriele Salvatores
Gran Premio della Stampa Estera: Monica Guerritore
Giovane Promessa: Justin De Vivo (40 Secondi)
Globo Verde (Sostenibilità): L’estate dell’orsa maggiore (Regia di Andrea D’Ambrosio)
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