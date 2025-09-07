Edoardo Leo su RaiPlay con una storia vera e tragicomica
L'attore romano assieme a Fabio De Luigi e a Giampaolo Morelli porta al cinema la brillante commedia Gli uomini d'oro
La bravura dei grandi attori sta nel sapersi destreggiare con uguale efficacia tra ruoli anche molti diversi tra loro. Edoardo Leo è uno di questi, in grado di passare da interpretazioni comiche come in Smetto quando voglio a ruoli drammatici e intensi come in Mia. Oppure come in Gli uomini d’oro, pellicola noir del 2019 diretta da Vincenzo Alfieri e disponibile in streaming gratuitamente sul catalogo di RaiPlay. Un film basato su una storia realmente accaduta, ovvero quella della rapina alle Poste di Torino del 1996. Nel cast anche Fabio De Luigi, Giampaolo Morelli, Matilde Gioli e Gianmarco Tognazzi.
Di cosa parla la trama di Gli uomini d’oro in streaming su RaiPlay con Edoardo Leo?
Torino, 1995. Luigi Meroni (Morelli) è un impiegato delle Poste che si vede negare la pensione baby che gli permetterebbe di lasciare il lavoro. Ogni giorno, assieme al collega Luciano Bodini (Giuseppe Ragone), guida un furgone blindato per andare a raccogliere sacchi pieni di soldi dai vari uffici postali. Un giorno, Luigi si rende conto che nel sistema di raccolta c’è una falla e che potrebbe fare un gran colpo. Per metterlo a segno, i due coinvolgono anche Alvise Zago (De Luigi), impiegato che soffre di cuore e che fa tre lavori per mantenere la famiglia. Nell’improvvisata "banda" entrano poi Il Lupo (Leo) e Gina (Mariela Garriga), fidanzata cubana di quest’ultimo. Ma anche Anna (Gioli), dolcissima ragazza di cui Luigi si innamora.
Una commedia? Decisamente no
A vedere i nomi in locandina, si potrebbe facilmente pensare di trovarsi davanti a una commedia, oppure a un heist movie (pellicole con furti al centro della trama) declinato sulle risate, come il già citato Smetto Quando Voglio. Ma già dalla prima scena si intuisce come Gli uomini d’oro non sia niente di tutto ciò. È invece un’operazione coraggiosa da parte del cinema italiano, un crime noir in tutto e per tutto che non si concede sconti. La pellicola di Vincenzo Alfieri si permette persino una scena di sesso piuttosto esplicita e molti momenti dall’alta tensione drammatica.
Il cast brilla per interpretazione, in particolare Fabio De Luigi (al primo ruolo davvero drammatico) ed Edoardo Leo. Il primo è cupo, rancoroso, grigio: in tutto il film non accenna mai a un sorriso. Il secondo è nero come la pece, cattivo, spietato. Per la parte, Leo ha anche dovuto vincere una discreta sfida fisica, perchè è dovuto ingrassare 10 kg in pochissimo tempo. Tra Giampaolo Morelli e Matilde Gioli si crea una chimica innegabile. Molto poco italiana anche la struttura "a capitoli" del film, che richiama fortemente a Quentin Tarantino e alla sua Jackie Brown: ad ogni inizio capitolo, la pellicola "riparte" dall’inizio ma da punti di vista differenti. Gli uomini d’oro, disponibile in streaming gratuitamente su RaiPlay, è un heist movie drammatico, cupo e amaro. Un’operazione estremamente coraggiosa da parte del cinema italiano, riuscita anche grazie alla bravura del proprio cast.
