Gli Anelli del Potere 3, arriva l'annuncio più atteso: le tre date d'uscita ufficiali e il ritorno più desiderato dai fan
La nuova stagione della serie TV targata Prime Video sarà divisa in tre blocchi: annunciate anche le novità del cast e il primo trailer
La presentazione firmata Prime Video al San Diego Comic-Con regala oggi ai fan de Il Signore degli Anelli delle importanti novità su Gli Anelli del Potere 3. Tra anticipazioni sulla trama, volti nuovi nel cast e qualche trovata scenografica sul palco, sono emerse anticipazioni e, soprattutto, un nuovo teaser trailer della prossima stagione della serie TV.
Gli Anelli del Potere 3: cosa succede nella nuova stagione e il nuovo trailer
Partiamo subito col svelare che la narrazione compie un balzo temporale di cinque anni rispetto agli eventi di Eregion. Troviamo una Terra di Mezzo stretta nella morsa di Sauron: l’Oscuro Signore ha ormai preso il controllo di quasi ogni regione e passa le sue giornate all’interno di Barad-dûr, concentrato sull’unico obiettivo di forgiare l’Anello definitivo.
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In questo scenario disperato, le vecchie divisioni tra le varie razze dovranno necessariamente cadere. Elfi, Uomini, Nani e Maghi saranno chiamati a unire le forze se vogliono evitare il definitivo asservimento. I territori in grado di resistere all’invasione sono ormai pochissimi e isolati: le comunità dei Nani si sono trincerate al sicuro nei livelli sotterranei mentre i domini elfici riescono a difendersi grazie allo scudo magico garantito dai Tre Anelli. Il pericolo è però in agguato e, come dimostra il nuovo trailer, ma è stato più forte di adesso.
Le novità del cast della terza stagione
Accanto ai protagonisti già affermati, questa nuova stagione introduce figure attesissime dagli appassionati della saga: Jamie Campbell Bower presterà il volto a Celeborn, il consorte di Galadriel riemerso dopo una lunga assenza; Eddie Marsan vestirà invece i panni di Thrain, fratello maggiore di Durin IV. E ancora: Andrew Richardson interpreterà Anarion, fratello di Isildur e secondo figlio di Elendil; Zubin Varla impersonerà Khamûl l’Esterling, proveniente dalle terre di Rhûn, infine Adam Young darà vita a Marmûkh, un orco ambiguo dalle intenzioni tutt’altro che trasparenti.
La parentesi dedicata al dietro le quinte sulle creature della serie ha regalato una delle notizie più chiacchierate: oltre alla comparsa dei mastodontici Mûmakil, assisteremo a una prima volta assoluta per le trasposizioni tolkeniane. Il Balrog non si limiterà a ruggire, ma avrà delle battute recitate, con la voce prestata da Simon Pegg. Sul palco della Hall H c’è stato spazio anche per una trovata d’impatto: l’ingresso di quattro Nazgnagôl corazzati, le primissime forze d’élite inviate da Sauron che in seguito evolveranno nei ben noti Nazgûl.
Quando esce Gli Anelli del Potere 3
Per quanto riguarda il debutto, gli episodi della terza stagione verranno rilasciati a novembre 2026 secondo questo schema:
11 novembre 2026: Blocco iniziale con i primi quattro episodi.
18 novembre 2026: Uscita degli episodi 5 e 6.
25 novembre 2026: Finale con gli ultimi due episodi.
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