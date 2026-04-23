Gli Anelli del Potere 3, Amazon Prime Video fa il colpaccio: la terza stagione è vicinissima
Un cambio di rotta improvviso anticipa il debutto della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere
C’è una sorpresa per tutti gli appassionati: l’attesa per i nuovi episodi della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà molto più breve del previsto. Anche se inizialmente si pensava si dovesse aspettare fino al 2027, sembra ormai certo che la stagione 3 arriverà su Prime Video già entro la fine di quest’anno, come riportato dal portale The Hollywood Reporter.
Qual è la data d’uscita de Gli Anelli del Potere 3?
Al momento, non è ancora nota una data d’uscita precisa per Gli anelli del Potere 3, ma pare ormai quasi certo che bisognerà attendere alcuni mesi in meno rispetto alla primo periodo annunciato. Ricordiamo che la seconda stagione della serie si è conclusa con Sauron (Charlie Vickers) che si impossessa dei Nove Anelli degli Uomini dopo una battaglia con Galadriel (Morfyyd Clark). Galadriel ed Elrond (Robert Aramayo) hanno inoltre scoperto la zona che diventerà Gran Burrone, preparandosi così alla guerra imminente contro Sauron.
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Sembra che la terza stagione farà un salto temporale per portarci finalmente alla Guerra degli Elfi, con Sauron alla guida dei suoi eserciti, intento a forgiare l’Unico Anello, mentre lo Straniero assume pienamente la sua identità di Gandalf. Tra i nuovi membri del cast figurano Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla e Adam Young, sebbene i loro ruoli siano ancora sconosciuti.
Il ritorno su Prime Video dopo il successo delle ultime stagioni
Nonostante le reazioni contrastanti di critica, pubblico e soprattutto degli appassionati di Tolkien, la serie resta un successo per Prime Video, con circa 170 milioni di spettatori in tutto il mondo. Amazon ha investito una somma considerevole per i diritti della serie (250 milioni di dollari) e gli showrunner sono ancora intenzionati a portare avanti il loro piano di cinque stagioni.
La produzione è stata velocissima. Nonostante il rinnovo ufficiale sia arrivato a inizio 2025, gli showrunner Payne e McKay avevano già preparato gran parte del lavoro. Le riprese si sono concluse nei famosi studi di Shepperton, nel Regno Unito, promettendo una qualità visiva e una scala epica ancora superiore a quanto visto finora.
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