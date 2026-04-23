Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Gli Anelli del Potere 3, Amazon Prime Video fa il colpaccio: la terza stagione è vicinissima

Un cambio di rotta improvviso anticipa il debutto della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

C’è una sorpresa per tutti gli appassionati: l’attesa per i nuovi episodi della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà molto più breve del previsto. Anche se inizialmente si pensava si dovesse aspettare fino al 2027, sembra ormai certo che la stagione 3 arriverà su Prime Video già entro la fine di quest’anno, come riportato dal portale The Hollywood Reporter.

Qual è la data d’uscita de Gli Anelli del Potere 3?

Al momento, non è ancora nota una data d’uscita precisa per Gli anelli del Potere 3, ma pare ormai quasi certo che bisognerà attendere alcuni mesi in meno rispetto alla primo periodo annunciato. Ricordiamo che la seconda stagione della serie si è conclusa con Sauron (Charlie Vickers) che si impossessa dei Nove Anelli degli Uomini dopo una battaglia con Galadriel (Morfyyd Clark). Galadriel ed Elrond (Robert Aramayo) hanno inoltre scoperto la zona che diventerà Gran Burrone, preparandosi così alla guerra imminente contro Sauron.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sembra che la terza stagione farà un salto temporale per portarci finalmente alla Guerra degli Elfi, con Sauron alla guida dei suoi eserciti, intento a forgiare l’Unico Anello, mentre lo Straniero assume pienamente la sua identità di Gandalf. Tra i nuovi membri del cast figurano Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla e Adam Young, sebbene i loro ruoli siano ancora sconosciuti.

Il ritorno su Prime Video dopo il successo delle ultime stagioni

Nonostante le reazioni contrastanti di critica, pubblico e soprattutto degli appassionati di Tolkien, la serie resta un successo per Prime Video, con circa 170 milioni di spettatori in tutto il mondo. Amazon ha investito una somma considerevole per i diritti della serie (250 milioni di dollari) e gli showrunner sono ancora intenzionati a portare avanti il loro piano di cinque stagioni.

La produzione è stata velocissima. Nonostante il rinnovo ufficiale sia arrivato a inizio 2025, gli showrunner Payne e McKay avevano già preparato gran parte del lavoro. Le riprese si sono concluse nei famosi studi di Shepperton, nel Regno Unito, promettendo una qualità visiva e una scala epica ancora superiore a quanto visto finora.

Potrebbe interessarti anche

Caccia a Gollum: annunciata data d'uscita del film e chi è il nuovo Aragorn

Caccia a Gollum ha una data d'uscita ufficiale: svelato il cast il volto (sorprendente) di Aragorn

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum ha finalmente una data d'uscita e un cas...
Kate Winslet, il ritorno al cinema è colossale: sarà la protagonista di Il Signore degli anelli Caccia a Gollum

Kate Winslet sarà la protagonista di una sfida leggendaria

Non ci sono più dubbi: stando a quanto fa sapere Deadline, Kate Winslet sarà la prot...
Il Signore degli Anelli: Gandalf ci sarà nello spin-off su Gollum

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, grandi novità per il film prequel: svelati dettagli importanti sulla trama

I nuovi dettagli sul prequel diretto e interpretato da Andy Serkis svelano retroscen...
Il Signore degli anelli: Caccia a Gollum, mossa a sorpresa di Andy Serkis per il cast

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, la mossa vincente che cambierà la saga: è clamoroso

Arrivano importanti novità su Il Signore degli anelli: Caccia a Gollum. Il regista A...
Aragorn avrà un nuovo volto nel prossimo film de Il Signore degli Anelli?

Grandi novità sul prossimo film de Il Signore degli Anelli: le ultime indiscrezioni parlano chiaro

The Hunt for Gollum potrebbe presentare nuovi attori per i personaggi storici: per A...
Il Signore degli Anelli, a sorpresa in arrivo un sequel: protagonista la figlia di un amato personaggio

Il Signore degli Anelli, a sorpresa in arrivo un sequel: protagonista la figlia di un amato personaggio

Stephen Colbert e il figlio e sceneggiatore Peter McGee al lavoro su Shadows of the ...
Game of Thrones, il film su Aegon il Conquistatore si farà: Warner Bros svela quando esce

Game of Thrones, il film su Aegon il Conquistatore si farà: quando esce e la novità di Warner Bros

Sul palco del CinemaCon di Las Vegas è stato annunciato il titolo ma anche la data d...
Il Signore degli Anelli, Ian McKellen sorprende con un annuncio che riguarda La Caccia a Gollum

Il Signore degli Anelli, Ian McKellen manda in visibilio i fan con un annuncio su La Caccia a Gollum: ora è ufficiale

La saga più amata torna con effetti speciali e IA: La Caccia a Gollum farà rivivere ...
Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum fa sognare i fan: gli Hobbit del film originale torneranno? Ecco la verità

Il Signore degli Anelli fa sognare i fan: chi potrebbe tornare nel film Caccia a Gollum

Gli Hobbit potrebbero tornare protagonisti de "Il Signore degli Anelli: Caccia a Gol...

Salute

Mielofibrosi

Cos'è, come si manifesta e il progresso nelle cure

LEGGI

Personaggi

Marco Masini

Marco Masini
Maria Antonietta

Maria Antonietta
Sayf

Sayf
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963