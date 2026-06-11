Glenn Close e Ridley Scott, i "dimenticati" dall'Oscar si prendono la loro rivincita: dopo anni di attesa ricevono il premio che aspettavano Dopo anni di nomination sfumate, l’Academy assegna l’Oscar alla carriera a Glenn Close e Ridley Scott: il riconoscimento che mancava a due grandi icone.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dodici nomination agli Oscar, nessuna statuetta. Eppure Glenn Close e Ridley Scott sono due dei nomi più rispettati e acclamati di Hollywood. Un paradosso che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di sanare, annunciando i Governors Awards 2026: il prossimo 15 novembre, alla Ray Dolby Ballroom dell’Ovation Hollywood, i due riceveranno l’Oscar alla carriera. Con loro anche l’animatore Floyd Norman, leggenda Disney e Pixar. Un riconoscimento tanto atteso che, sicuramente, arriva in ritardo, ma che chiude finalmente questa sorta di cerchio lungo ormai decenni. Di seguito, tutti i dettagli.

Glenn Close e Ridley Scott, arriva l’Oscar alla carriera per loro: il riconoscimento dopo anni

La 17esima edizione dei Governors Awards, in programma il 15 novembre 2026 alla Ray Dolby Ballroom dell’Ovation Hollywood, celebrerà alcune delle personalità più influenti del cinema mondiale. In questa occasione, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences assegnerà l’Oscar onorario alla carriera a Glenn Close, Floyd Norman e Ridley Scott, mentre le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler riceveranno l’Irving G. Thalberg Memorial Award. Glenn Close, candidata agli Oscar otto volte tra il 1983 e il 2021, e Ridley Scott, nominato quattro volte tra il 1992 e il 2016, non hanno mai vinto la statuetta. Floyd Norman ha collaborato con Disney, Hanna-Barbera e Pixar, contribuendo a film come La bella addormentata, Il libro della giungla, Toy Story 2 e Monsters & Co.

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La presidente dell’Academy, Lynette Howell Taylor, ha affermato: "Il Consiglio dei Governatori dell’Academy è entusiasta di conferire i Governors Awards di quest’anno a cinque personalità straordinarie, il cui lavoro innovativo ha plasmato per sempre l’arte cinematografica". Inoltre, ha definito Sir Ridley Scott "un vero visionario" e ha lodato Glenn Close per aver dato vita, "nel corso della sua straordinaria carriera, ad alcuni dei personaggi più complessi del cinema".

Glenn Close protagonista del film Netflix Wake Up Dead Man – Knives Out 3

Per quanto riguarda l’ultimo film di Glenn Close, sappiamo che è Wake Up Dead Man – Knives Out 3, terzo capitolo della saga di misteri, uscito su Netflix a dicembre 2025. L’attrice interpreta Martha Declaroix. Un piccolo villaggio dello Stato di New York viene scosso dall’arrivo del giovane sacerdote Jud Duplenticy (Josh O’Connor), incaricato di assistere il carismatico monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin). Dietro l’apparente tranquillità della comunità si nascondono però tensioni e segreti, tra cui quelli della devota parrocchiana Martha Delacroix. Quando un misterioso omicidio sconvolge il paese, la polizia locale si affida al celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), chiamato a indagare su un caso che porterà alla luce rivalità, bugie e verità nascoste.

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