Glee, qualcosa si muove davvero dopo 15 anni: Ryan Murphy prepara il ritorno con una grandissima sorpresa per i fan
Dopo anni di voci, sembra che ci siano delle novità sulla alla serie cult: Ryan Murphy fa il punto della situazione e parla anche del cast. Ma c'è un'incognita.
Per anni è rimasto poco più di un desiderio dei fan, oggi invece il ritorno di Glee comincia ad avere contorni decisamente più concreti. Ryan Murphy ha infatti completato una nuova sceneggiatura per il reboot, dedicata all’universo della serie, riaprendo, così, una porta che sembrava ormai chiusa. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali e non esiste alcun annuncio ufficiale su una nuova stagione, ma alcuni tasselli iniziano a incastrarsi. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Glee, le novità sul reboot della serie: la reunion del cast ci sarà?
Il ritorno di Glee sul piccolo schermo potrebbe essere più vicino del previsto. Ryan Murphy ha raccontato a Entertainment Tonight di aver appena completato una nuova sceneggiatura insieme a Brad Falchuk e Ian Brennan, tornando così a collaborare con due degli autori delle prime stagioni della serie. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali e non esiste ancora un ordine ufficiale per una nuova produzione, ma Murphy ha già iniziato a sondare il terreno con alcuni membri del cast originale. Circa dieci interpreti sarebbero stati contattati e, secondo il creatore, avrebbero accolto con entusiasmo l’ipotesi, pur non avendo ancora letto il copione: "Sono stati tutti carini e tutti avevano molte domande, ma erano tutti molto entusiasti dell’idea".
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Tra le possibili protagoniste di una reunion c’è Lea Michele, storica interprete di Rachel Berry, che recentemente aveva ribadito il proprio legame con la serie e con Murphy dichiarando: "Lo adoro. Lo seguirei ovunque".
Glee, il nuovo progetto potrebbe andare oltre la semplice idea di ‘reboot’
Più che una semplice ‘operazione nostalgia’, la nuova Glee potrebbe diventare un ponte tra due epoche della serie. L’idea di Murphy sarebbe infatti quella di raccontare ragazzi completamente nuovi, alle prese con le proprie storie, ambizioni e drammi adolescenziali, senza rinunciare a quegli elementi che avevano reso riconoscibile il mondo del Glee Club. Sullo sfondo potrebbe tornare anche la William McKinley High School, trasformandosi ancora una volta nel punto d’incontro tra generazioni diverse. I vecchi protagonisti potrebbero così lasciare spazio ai nuovi arrivati, comparendo eventualmente in ruoli che colleghino il passato con il futuro. Un modo per riportare Glee nell’immaginario televisivo senza limitarsi a ripetere la formula originale. Al momento, però, tutto dipende dagli sviluppi della sceneggiatura e dalle eventuali adesioni del cast.
Glee, di cosa parla la serie cult
La serie cult ruota attorno a Will Schuester, professore di spagnolo alla William McKinley High School, che decide di riportare in vita il Glee Club. Nonostante lo scarso interesse degli studenti e l’ostilità della temibile allenatrice Sue Sylvester, Will riesce a riunire un gruppo di ragazzi talentuosi, ma considerati tra i più emarginati della scuola.
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